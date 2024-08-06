Аномально и изнуряюще: Синоптик рассказала о погоде в августе

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Август начался дождливо, но жители Москвы и Подмосковья продолжают надеяться и ждать возвращения тепла и даже жары, чтобы сохранить в себе летнее настроение.
Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что аномальной жары ожидать не стоит, однако температура может приблизиться к 30°C.
Она также подробно рассказала, какая погода ждет жителей Москвы и Московкой области в августе.
По ее словам, жаркая погода в августе не является чем-то удивительным, потому что это замечалось в истории и ранее.
Татьяна Позднякова уточнила, что приближающаяся комфортная августовская погода продлится 4-5 дней, которые выпадут как раз на выходные, однако 10 и 11 августа обещают быть дождливыми и неблагоприятными.
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«Прямо аномально жарко не будет, а то, что максимальная температура в середине месяца сможет достигнуть отметки 30 — вполне вероятно. Модели долгосрочных прогнозов погоды не исключают такое развитие синоптических процессов. Но изнуряющей жары ждать не стоит, потому что высота солнца значительно ниже, чем она была в июне и июле, поэтому жара мы можем даже не заметить», — сказала эксперт.
Она также подробно рассказала, какая погода ждет жителей Москвы и Московкой области в августе.
«Пока у нас пониженное атмосферное давление, а начиная с 12 числа погода будет постепенно определять область повышенного атмосферного давления, то есть дождей будет значительно меньше. Ночная температура останется примерно на уровне 11-16°C, а дневная будет превышать отметку 25°C», — поделилась специалист.
По ее словам, жаркая погода в августе не является чем-то удивительным, потому что это замечалось в истории и ранее.
«Каждый пятый год у нас в августе месяце наблюдается хотя бы один день, когда температура превышает отметку 30°C. В 2010 году экстремальная жара в августе длилась 9 суток подряд», — рассказала специалист.
Татьяна Позднякова уточнила, что приближающаяся комфортная августовская погода продлится 4-5 дней, которые выпадут как раз на выходные, однако 10 и 11 августа обещают быть дождливыми и неблагоприятными.
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Анастасия Бондарева