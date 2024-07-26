Синоптик Вильфанд рассказал о погоде в Москве на выходных

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На предстоящих выходных погода в Москве будет тёплой и солнечной, а столбик термометра в воскресенье поднимется почти до 30 градусов. Об этом руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с РИА Новости.
В пятницу температура воздуха не поднимется выше 26 градусов, а вот начиная с субботы станет теплее. К воскресенью температура постепенно поднимется до 30 градусов, будет безоблачная погода, что позволит солнечным лучам прогреть воздух и землю.
Вильфанд подчеркнул, что погода на выходных будет на два градуса превышать климатическую норму для этого периода.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что на Земле наступила «эпидемия» экстремальной жары.
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Вильфанд подчеркнул, что погода на выходных будет на два градуса превышать климатическую норму для этого периода.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что на Земле наступила «эпидемия» экстремальной жары.
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Анастасия Чинкова