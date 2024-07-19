Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ «Яндекс Погода»: Москвичей ожидают дожди в выходные

«Яндекс Погода»: Москвичей ожидают дожди в выходные

19 июля 2024, 18:37
Фото: iStock/Yury Karamanenko

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В пресс-службе «Яндекс Погоды» спрогнозировали дождливые выходные в Москве в выходные.
«В субботу, 20 июля, в Москве будет небольшой дождь, который закончится к вечеру. Температура утром составит 18-23°C, а днём поднимется до 23-24°C. В воскресенье, 21 июля, во второй половине дня ожидается дождь с грозой, который продлится до самой ночи. Утром температура воздуха составит 16-22°C, днем она достигнет 23-24°C, а ночью — 17-18°C», — сообщили «Известиям» специалисты.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова также подтвердила осадки в столице в грядущие выходные.



«Антициклон сдаст позиции под натиском атлантического циклона и его атмосферных фронтов. В ночь на пятницу в столичном регионе ожидаются дожди с грозой и усилением ветра до 12-17м/с. К вечеру пятницы выпадет 20-25 мм осадков, а местами этот показатель может достичь и 50-70 мм», — объяснила в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Крыму температура продолжает бить рекорды многолетних значений.

Читайте также:

«Привыкли к жаре», но не тут-то было: Синоптик рассказала о погоде в ближайшие выходные

Синоптик Вильфанд сообщил об аномальных температурных рекордах в Крыму

Синоптик Позднякова предупредила о ливнях и грозах в Москве
#дождь
#ночь
#температура
#выходные
#осадки
#специалисты
#дожди
Скончался сыгравший Гитлера российский актер Андрей Ксенюк
Умер российский актер Андрей Ксенюк
19 июля 2024, 19:26

Фото: iStock/jorgeantonio

Российский актер Андрей Ксенюк умер в возрасте 65 лет. Об этом информирует пресс-служба Норильского заполярного театра драмы.
В пресс-службе театра Ксенюка назвали любимцем публики и коллег по сцене. Причина смерти актера остается неизвестной.

Андрей Ксенюк родился в 1958 году в Норильске. Артист дебютировал в театре в пьесе «Сказка про Ивана-дурака, который чертям насолил». Также он сыграл роль Гитлера в спектакле «Как солдат Иван Чонкин самолет сторожил». На счету актера более 100 ролей.

Ранее сообщалось, что Актер, режиссер и сценарист Юрий Кузьменко, известный зрителям по роли комсомольского активиста в фильме «Берегите женщин», умер на 76-м году жизни.

Читайте также:

Умер актер из «Дальнобойщиков», звезда комедии «Берегите женщин» Юрий Кузьменко

Умерла звезда «Беверли Хиллз, 90210» и «Зачарованных» Шеннен Доэрти

Умерла актриса Шелли Дюваль, сыгравшая главную роль в «Сиянии»
#актёр
#режиссёр
#артист
#кино
#театр
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Охотовед Футоран заявил о пользе проекта «Мишки не в лесу»
19 июля 2024, 19:13

Фото: iStock/LuCaAr

Старший государственный инспектор по охране окружающей среды, охотовед Павел Футоран заявил, что проект «Мишки не в лесу» призван проанализировать причины выхода животных к жилым районам из привычного места обитания, а также предотвратить конфликты между человеком и медведем.
Отмечается, что проект осуществляется в национальном парке «Онежское поморье», который находится под управлением ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».

«В мае-июне эксперты прошли до 260 км по побережью Белого моря, где обнаружили 72 следа взрослых животных с медвежатами. Ближе к концу лета, когда медведи переключатся с травяного рациона на созревшие ягодники, на тропах можно будет отбирать пробы для генетических анализов», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Футоран.

А председатель Московского Совета Московской городской общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Элмурод Расулмухамедов заявил, что убийство бездомных собак не решит ситуацию с их нападением на людей. Чтобы решить проблему бродячих животных необходимы иные меры, включая чипирование и стерилизацию. Однако, эти меры, считает эксперт, не являются панацеей от агрессии животных.

«Люди думают, что берут большую агрессивную собаку, ставят в неё чип, стерилизуют, и она перестает быть хищником. Но это не так. Животный мир работает методом отбора. Логика проще. Если вы кормите животное, а мы можем себе это позволить, агрессии у него нет. Нельзя допускать формирование стаи, где происходит ещё больше наращивания, и этой проблемы не будет», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Расулмухамедов.

Ранее сообщалось, что в семье дальневосточных пятнистых оленей, живущих на биостанции национального парка «Лосиный остров» в Мытищах, родился детёныш.

Читайте также:

На биостанции в Мытищах родился пятнистый оленёнок

Запахи и шум: Зоозащитница рассказала, зачем люди содержат много кошек и собак

Кинолог рассказал, как не допустить конфликт между двумя питомцами в одном доме
#животное
#медведи
#проект
#общество
#эксперты
#меры
#мир
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Отходы в Подмосковье вывозят по графику, несмотря на ливень
19 июля 2024, 18:42

Фото: iStock / welcomia

Региональные операторы Подмосковья продолжают работать в штатном режиме, несмотря на вызванные утренним ливнем сложные погодные условия. Отходы в регионе вывозят по графику, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Сегодня в центре внимания оказался завирусившийся видеоролик, на котором показана работа водителя мусоровоза Григория Вениаминовича Волкова из Одинцовского городского округа. Он вывозил мусор с контейнерных площадок вблизи жилого комплекса «Гусарская Баллада», хотя кузов его служебного автомобиля был практически в воде. Рабочий процесс снят непосредственно из кабины», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, коммунальщики активно устраняют последствия ночной грозы. На данный момент зафиксировано более 100 случаев подтоплений. Около 80% из них уже удалось устранить.

Читайте также:

В Истре проведут новую акцию по раздельному сбору вторсырья

В Московской области обновили порядка 5,4 тысяч контейнеров для отходов

ИИ выявил в подмосковных дворах с начала лета более 600 вандальных надписей
#минчистоты
#отходы
#мусор
#мусоровоз
#подмосковье
#московская область
#непогода
#дождь
#ливень
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Собянин и Греф дали старт строительству станции метро «Рублёво-Архангельское»
19 июля 2024, 18:15

Фото: iStock/saoirse_2010

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Сбербанка Герман Греф в пятницу дали старт строительству станции метро «Рублёво-Архангельское».
Также они осмотрели район СберСити, который возводят рядом с новой станцией. В этом деловом центре будут представлены 70 тысяч рабочих мест. Район строится как умный город, в котором будут внедрены самые современные технологии.

Собянин отметил важность строительства в СберСити школы цифровых технологий «Школа 21». Из неё будут выпускать специалисты в области информационных технологий, которые нужны стране.

Греф, в свою очередь отметил, что в ходе разработки проекта был применён передовой опыт в первую очередь азиатских государств.

Рублёво-Архангельская линия метро пройдёт от делового центра «Москва-Сити» до Рублёво-Архангельского за МКАД.

Читайте также:

Собянин сообщил о строительстве трех новых дорог в Москве

«Аэроэкспресс» сократил интервалы между автобусами до аэропорта Шереметьево

На Савёловском направлении 20-21 июля пустят компенсационные автобусы
#метро
#москва
#подмосковье
#сергей собянин
#герман греф
#строительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пианиста Евгения Кисина* внесли в реестр иноагентов
Минюст: сын советского поэта Галича Михнов-Вайтенко* внесён в реестр иноагентов
19 июля 2024, 17:46

Фото: сайт Минюста РФ

Министерство юстиции России обновило список иностранных агентов. Дополненный перечень представлен на сайте ведомства.
В реестр попали сын советского поэта Александра Галича архиепископ Григорий Михнов-Вайтенко*, пианист Евгений Кисин*, а также бывший офицер КГБ, блогер Юрий Швец*.

Также сообщается, что из реестра в связи с ликвидацией была исключена некоммерческая организация фонд «Правовая инициатива».

Днём ранее на сайте Минюста появилась информация о том, что издание The Moscow Times* и Фонд Карнеги за Международный Мир* внесены в реестр иностранных агентов.

Также в список ранее была внесена правнучка легендарного советского лётчика Валерия Чкалова.

Читайте также:

Минюст пополнил список иноагентов

Правнучку легендарного летчика Чкалова внесли в реестр иноагентов

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ*» и проект «Русский криминал*» признали иноагентами

*признаны Минюстом РФ иноагентами
#минюст рф
#иноагенты
#россия
#ограничения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Звенигороде снесли ветхий двухэтажный дом
19 июля 2024, 17:45

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Аварийный многоквартирный жилой дом снесли на улице Герцена в Звенигороде Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Кирпичный двухэтажный многоквартирный дом общей площадью около 260 квадратных метров был построен в 1962 году. По результатам обследования дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Восемь расположенных в доме жилых помещений расселили, а во втором квартале текущего года обветшавшую постройку снесли», — говорится в сообщении.
В настоящее время здание полностью демонтировано, участок очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся землю, ещё не принято.

Всего на территории Одинцовского округа было выявлено 938 аварийный построек, недостроев и объектов, возведённых без разрешительных документов. В настоящее время снесено либо достроено и приведено в соответствие с нормами 780 объектов. Работа в этом направлении будет продолжена.

Читайте также:

В Подмосковье ликвидировали более 6,7 тыс. недостроев

Береговую зону в Мытищах очистили от незаконно построенных сооружений

В Орехово-Зуевском округе снесли заброшенную столовую
#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#мособлархитектура
#звенигород
#снос
#аварийное жильё
#ветхое жильё
#аварийное здание
#одинцовский городской округ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Строительство детсада на 320 мест в Солнечногорске завершат до конца лета
19 июля 2024, 17:04

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад, рассчитанный на 320 воспитанников, возводят в микрорайоне Рецкино-2 в Солнечногорске, строительная готовность объекта достигла уже 70%, завершить работы должны до начала учебного года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас в здании монтируют внутренние перегородки, шпатлюют стены, монтируют двери, укладывают плитку и штукатурят потолки. Кроме того, ведутся электромонтажные работы и обустройство системы вентиляции. Прилегающую территорию благоустраивают. На объекте заняты 197 человек», — говорится в сообщении.
Работы ведутся в рамках подмосковной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Новый детский сад откроет двери для воспитанников уже 1 сентября.

Читайте также:

Воробьёв: Образовательный комплекс «Полёт» в Красногорске сдадут досрочно

Строительная готовность школы на 1550 мест в Ленинском округе превысила 85%

В подмосковном посёлке Всеволодово построят котельную
#солнечногорск
#строительство
#детский сад
#детсад
#министерство строительного комплекса мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Магистральную теплосеть Дзержинского отремонтируют к старту отопительного сезона
19 июля 2024, 16:47

Фото: телеграм-канал Евгения Хромушина

Модернизация теплосети М-5 в городе Дзержинском идёт по плану. Завершить работы планируется в срок, сообщил вице-губернатор – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.
«Приехали в Дзержинский городской округ проверить работы по перекладке основной тепломагистрали М-5. Этот объект крайне важен, так как обеспечивает теплом более половины населения округа, а это почти 40 тыс. человек. Сеть построена ещё в 60-е годы прошлого века и обладает высокой степенью износа, поэтому губернатор Андрей Воробьёв принял решение капитально отремонтировать тепломагистраль за счёт средств резервного фонда Московской области. Работы идут по графику, завершим ремонт вовремя – к началу отопительного сезона», – приводит слова Хромушина пресс-служба регионального Минэнерго.
Сейчас идёт капремонт магистральной теплосети, которая обеспечивает отоплением и горячей водой 121 многоквартирный дом, социальные объекты и предприятие оборонно-промышленного комплекса.

Как напомнили в министерстве, после окончания отопительного периода теплоэнергетики провели на объекте гидравлические испытания, которые выявили необходимость замены повреждённого и изношенного магистрального трубопровода для безаварийного прохождения нового осенне-зимнего периода.

Ранее сообщалось, что в Дзержинском обновят и другие объекты теплоснабжения. Так, в 2024-25 годах проведут капремонт шести центральных тепловых пунктов – на улицах Лермонтова, Томилинской, Угрешской, Академика Жукова и Лесной. К 2026-му модернизируют шесть участков сетей на улицах Шама, Академика Жукова, Дзержинской и Лермонтова.

Читайте также:

Новая котельная в Клину обеспечит теплом более 20 тысяч жителей

Воробьёв доложил президенту РФ о модернизации ЖКХ в регионе

В Подмосковье проверили девять участков теплосети
#тепло
#теплоснабжение
#теплотрасса
#дзержинский
#капремонт
#евгений хромушин
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье приставы взыскали с алиментщиков более 1,429 млрд рублей
19 июля 2024, 16:46

Фото: iStock/Motortion

Свыше одного миллиарда 429 миллионов рублей долгов по алиментам взыскали подмосковные судебные приставы за первые шесть месяцев текущего года, сообщает пресс-служба Главного управления ФССП России по Московской области.
«Доля исполнительных производств по взысканию алиментов в пользу детей составила 91,3% от всех исполнительных производств. Взыскано было более 1,429 млрд рублей, что на 217 миллионов рублей больше, чем за первое полугодие прошлого года», — говорится в сообщении.
Сообщается также, что более 6,7 тыс. исполнительных производств на общую сумму около 752 млн рублей были приостановлены по заявкам участников СВО и их родственников.

В ведомстве подчеркнули, что приоритетным направлением в работе судебных приставов Московской области являются социально значимые категории исполнительных документов.

Читайте также:

Больше любишь маму или папу? Прилучный пытается отсудить детей у Муцениеце

Судебные приставы провели в аэропорту Шереметьево акцию «Узнай о своих долгах»

«Обмануть кредиторов»: россиянам рассказали, как избавиться от долгов по упрощенной схеме
#приставы
#алименты
#долги
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф