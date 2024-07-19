«Яндекс Погода»: Москвичей ожидают дожди в выходные

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В пресс-службе «Яндекс Погоды» спрогнозировали дождливые выходные в Москве в выходные.
«В субботу, 20 июля, в Москве будет небольшой дождь, который закончится к вечеру. Температура утром составит 18-23°C, а днём поднимется до 23-24°C. В воскресенье, 21 июля, во второй половине дня ожидается дождь с грозой, который продлится до самой ночи. Утром температура воздуха составит 16-22°C, днем она достигнет 23-24°C, а ночью — 17-18°C», — сообщили «Известиям» специалисты.
Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова также подтвердила осадки в столице в грядущие выходные.
«Антициклон сдаст позиции под натиском атлантического циклона и его атмосферных фронтов. В ночь на пятницу в столичном регионе ожидаются дожди с грозой и усилением ветра до 12-17м/с. К вечеру пятницы выпадет 20-25 мм осадков, а местами этот показатель может достичь и 50-70 мм», — объяснила в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Крыму температура продолжает бить рекорды многолетних значений.
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Мелисса Тимофеева