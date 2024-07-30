«‎Лето решило отдохнуть»: Синоптик рассказал о погоде в ближайшие выходные

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В Москве наступила прохладная погода, которая сопровождается дождями, громом и грозами. Неужели лето закончилось?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Васильевич Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, что жителей столичного региона ожидает небольшое похолодание.
Как утверждает синоптик, с пятницы ожидается увеличение температуры воздуха и возвращение к нормальным показателям летней погоды. Ожидается, что температура поднимется до 25 градусов, но 30-градусная жара, скорее всего, уже не повторится этим летом.
Одна из сильнейших за июль вспышек на Солнце может привести к магнитной буре на Земле, ее пик ожидается 30 июля после полудня. Специалист рассказал, как «метеозависимым» облегчить неприятные симптомы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Лето взяло небольшую паузу, решило отдохнуть. Сколько можно жарить? Июль оказался почти на три градуса выше обычного по средней температуре, поэтому эта пауза в начале августа займет 3 — 4 дня. До четверга будет прохладная погода с продолжительными дождями, а температура будет 20 — 22 градуса», — отметил он.
Как утверждает синоптик, с пятницы ожидается увеличение температуры воздуха и возвращение к нормальным показателям летней погоды. Ожидается, что температура поднимется до 25 градусов, но 30-градусная жара, скорее всего, уже не повторится этим летом.
«Во вторую и третью неделю августа температура может быть 27 — 28 градусов — это все на что способна погода в этом месяце», — заключил эксперт.
Одна из сильнейших за июль вспышек на Солнце может привести к магнитной буре на Земле, ее пик ожидается 30 июля после полудня. Специалист рассказал, как «метеозависимым» облегчить неприятные симптомы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова