Аномально теплая погода установилась на большей части территории России
Температура выше нормы установилась в европейской части и в ряде регионов азиатской части России. Об этом сообщила «Интерфаксу» ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
На большей части территории России наблюдается положительная температурная аномалия. В европейской части страны температура выше нормы на 4–8 градусов, а на северо-востоке, в Якутии и Магаданской области, отклонение от средних значений достигает 9 градусов. Синоптики отмечают значительные отклонения температуры на северо-западе Якутии, где в некоторых местах температура превышает норму на 12 градусов, отметила Макарова.
По данным синоптика, 31 марта в северо-западной части Якутии температура будет на 12–16 градусов выше средних показателей, несмотря на продолжающийся снегопад. Впоследствии температура в этом регионе немного снизится, но все еще останется выше нормы на 8 градусов.
