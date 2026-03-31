Россияне назвали вредные автосоветы, способные довести машину до ремонта
Россияне назвали вредные автосоветы, способные довести машину до ремонта. Соответствующий список составили эксперты «Авто.ру», которые изучили истории читателей, пытавшихся найти простое решение сложных проблем, передает «Лента.ру».
Как правило, дешевые рекомендации оказываются очень затратными, подчеркивают авторы статьи. В списке «советов» — рассказ о человеке, который попытался самостоятельно «освежить» фары с помощью насадки на болгарку, в результате чего расплавил пластик, а также о попытках повысить экономичность автомобиля за счет перекачанных шин, что приводит к износу протектора и увеличению нагрузки на подвеску. Кроме того, авторы упомянули о «чистке форсунок» с использованием бензина Аи-95 в двигателе, рассчитанном на Аи-92.
Совет использовать майонез вместо полироля для панели кажется шуткой, но он действительно существовал, отмечают эксперты. Они подчеркивают, что «с точки зрения химии это полный абсурд», и после применения майонеза на поверхности образуется жирная пленка, которая «будет активно собирать пыль, давать блики на солнце и со временем начнет неприятно пахнуть».
Читайте также: