Врач предупредил об опасности одиночества для популярного питомца
Ветеринар Костикова: декоративные крысы не должны жить одни
Главный врач филиала Ветеринарного центра доктора Базылевского А.А. Анастасия Костикова объяснила, почему декоративных крыс нельзя содержать в одиночестве. Об этом пишет РИА Новости.
По её мнению, для грызунов наличие стаи является ключевым для существования. Содержание в одиночестве лишает их возможности полноценного общения с другими представителями своего вида.
«Это приводит к хроническому стрессу, депрессии, апатии и даже развитию неврозов», — рассказала женщина.
Ветеринар отметила, что люди не могут заменить питомцу общение с другими крысами. У этих животных сложная система коммуникации, которая включает ультразвуковые сигналы, язык тела, запахи и ритуалы ухода. Эксперт дала важную рекомендацию владельцам. Содержать нужно только однополые группы, чтобы избежать бесконтрольного размножения.