Врач предупредил об опасности одиночества для популярного питомца

31 марта 2026, 07:21

Ветеринар Костикова: декоративные крысы не должны жить одни

Главный врач филиала Ветеринарного центра доктора Базылевского А.А. Анастасия Костикова объяснила, почему декоративных крыс нельзя содержать в одиночестве. Об этом пишет РИА Новости.





По её мнению, для грызунов наличие стаи является ключевым для существования. Содержание в одиночестве лишает их возможности полноценного общения с другими представителями своего вида.





«Это приводит к хроническому стрессу, депрессии, апатии и даже развитию неврозов», — рассказала женщина.