В Госдуме назвали влияющие на размер пенсии условия
Согласно действующим нормам законодательства, для назначения пенсии требуется достижение пенсионного возраста, минимальный страховой (трудовой) стаж и заработанное минимальное количество страховых баллов. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с «Лентой.ру».
Чем больше страховых баллов накоплено, тем выше будет пенсия. Количество страховых баллов зависит от уровня заработной платы: чем выше зарплата, тем больше баллов можно заработать, отметил депутат.
Он добавил, что существуют определенные категории граждан, которые имеют право на повышенную фиксированную выплату. К ним относятся пенсионеры, на иждивении которых находятся несовершеннолетние дети, люди, проработавшие 30 и более лет в сельском хозяйстве, а также россияне старше 80 лет и другие, привел примеры Нилов. Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты к пенсии, такие как за звание «Мать-героиня» и «Герой Труда».
Депутат обратил внимание на то, что граждане, работающие неофициально, могут столкнуться с риском невыплаты пенсии при достижении пенсионного возраста. Поэтому он призвал заранее задуматься о возможных последствиях, когда работодатель предлагает получать зарплату «в конверте», не оформляя официальные выплаты, подчеркнул парламентарий.
Читайте также: