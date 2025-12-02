Аномально тёплая осень вызвала рост агрессии у ос в России

02 декабря 2025, 11:26

Фото: iStock/Nataba

Аномально высокая температура в ноябре привела к всплеску агрессии у ос в центральных и южных регионах России. Насекомые не ушли в обычную спячку и всё чаще кусают людей, вызывая аллергию и болезненные отёки.