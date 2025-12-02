Аномально тёплая осень вызвала рост агрессии у ос в России
Аномально высокая температура в ноябре привела к всплеску агрессии у ос в центральных и южных регионах России. Насекомые не ушли в обычную спячку и всё чаще кусают людей, вызывая аллергию и болезненные отёки.
По информации Telegram-канала SHOT, жители сообщают об укусах в затылок, руки и лицо. Активность ос, нехарактерная для конца осени, связана со сбившимся жизненным циклом: рабочие особи, добывавшие пищу, уже погибли, а оставшиеся насекомые испытывают стресс и становятся агрессивнее.
Биологи объясняют: в норме осы засыпают в конце октября — начале ноября, но тёплая осень нарушила их биоритмы. Пока погода не изменится, столкновения людей с «раздражёнными» насекомыми могут участиться.
