В подмосковных Люберцах обессиленную корги выбросили в мусорку
В подмосковных Люберцах неизвестные выбросили собаку породы вельш-корги пемброк в мусорный контейнер. Инцидент произошёл 29 ноября. Подробности сообщает «МК».
Местная жительница обнаружила в контейнере обессиленное, неухоженное и заторможенное животное. Активность в чате посёлка помогла организовать поиск информации. Просмотр записей с камер видеонаблюдения показал: утром неизвестные вытащили собаку из автомобиля и бросили в контейнер.
Неравнодушные люди оперативно доставили корги в ветеринарную клинику для обследования. Ветеринарный врач установил, что спасённая собака — сука. По предварительной информации, она ранее принадлежала заводчикам.
Вероятной причиной жестокого поступка могла стать потеря собакой репродуктивной функции — животное больше не могло рожать щенков, и владельцы избавились от него.
