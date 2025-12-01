В подмосковных Люберцах обессиленную корги выбросили в мусорку

01 декабря 2025, 13:13

В Люберцах неизвестные выбросили собаку породы корги в мусорный контейнер

Фото: Istock/kaew6566

В подмосковных Люберцах неизвестные выбросили собаку породы вельш-корги пемброк в мусорный контейнер. Инцидент произошёл 29 ноября. Подробности сообщает «МК».