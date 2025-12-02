Суд приговорил москвича к исправительным работам за убийство немецкого дога
Суд в Москве приговорил 45-летнего жителя столицы Саркиса Овсояна к исправительным работам за жестокое убийство собаки породы немецкий дог. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.
По данным следствия, 24 января 2024 года в лесной зоне «Тёплый Стан» Овсоян умышленно нанес собаке по кличке Зефир смертельное ранение. Москвич подошел к псу и ударил его ножом в спину. Собака погибла.
«В ходе судебного рассмотрения дела осужденный скрывался от правосудия, в связи с чем объявлялся в розыск. (...) Сегодня в уголовном деле о жестоком обращении с животным (ч. 1 ст. 245 УК РФ) поставлена точка», — говорится в публикации.
Редкий кадр наследницы: Данила Козловский снова провёл время с дочерью в США
Несмотря на то, что подсудимый не признал свою вину, суд счёл доказательства его преступления достаточными для вынесения обвинительного приговора.
Мужчине назначили наказание в виде десяти месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы ежемесячно в доход государства. Кроме того, суд полностью удовлетворил гражданский иск хозяйки погибшего питомца, взыскав с Овсояна 400 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что шестнадцатилетний подросток из Перми пойдет под суд за убийство бабушки и дяди, совершенное в состоянии наркотического опьянения.