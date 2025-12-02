Суд приговорил москвича к исправительным работам за убийство немецкого дога

02 декабря 2025, 00:09

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Суд в Москве приговорил 45-летнего жителя столицы Саркиса Овсояна к исправительным работам за жестокое убийство собаки породы немецкий дог. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.





По данным следствия, 24 января 2024 года в лесной зоне «Тёплый Стан» Овсоян умышленно нанес собаке по кличке Зефир смертельное ранение. Москвич подошел к псу и ударил его ножом в спину. Собака погибла.





«В ходе судебного рассмотрения дела осужденный скрывался от правосудия, в связи с чем объявлялся в розыск. (...) Сегодня в уголовном деле о жестоком обращении с животным (ч. 1 ст. 245 УК РФ) поставлена точка», — говорится в публикации.