Женщина клонировала любимую собаку и пожалела об этом
Жительница США Ванесса Джонсон поделилась опытом клонирования покойной собаки. Об этом сообщает издание People.
Джонсон долго жила с ши-тцу по имени Оливер. В декабре 2024 года он умер от рака. 48-летняя женщина тяжело переживала потерю своего любимца. Она не могла работать, потеряла аппетит и нормальный сон.
Тогда американка узнала о возможности клонировать питомца. Останки Оливера удалось сохранить, и ветеринары смогли извлечь из них ДНК для операции. С третьей попытки эмбрион клонированной собаки был пересажен в суррогатную мать. Джонсон заплатила 50 тысяч долларов (3,9 миллиона рублей) за эту процедуру и вскоре пожалела о своём решении.
Ванесса поняла, что новый щенок будет лишь напоминанием об Оливере, а не его полным воплощением. К тому же она осознала, что могла бы взять собаку из приюта и совершить добрый поступок.
24 ноября 2025 года Джонсон забрала щенка-клона и дала ему имя Олли. Женщина признаётся, что, с одной стороны, рада сходству Олли с Оливером, но с другой — это заставляет её скучать по умершему псу. Она подчеркнула важность умения справляться с потерями и выразила надежду, что клонирование животных не станет распространённой практикой.
