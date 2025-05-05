«Под прессом»: Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло и солнце

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Начало мая не радует москвичей и жителей области солнцем, долго ли продержится холод и когда ждать потепления?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что температура воздуха ближайшие дни будет +9, +13 градусов.
По словам синоптика, до середины мая значительного потепления не предвидится.
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«Ожидаются не очень сильные дожди, может быть и снег. До конца праздничной недели температура будет на 4−6 градусов ниже нормы, но без серьезных заморозков», — сказал он.
По словам синоптика, до середины мая значительного потепления не предвидится.
«Ситуация складывается под воздействием двух факторов: большой антициклон на севере и циклоническая область на юге. Это означает, что Москва и Подмосковье будут все время под прессом северо-восточного ветра, а северо-восток у нас никогда теплым не бывает, поэтому тепла стоит ждать только во второй половине мая», — объяснил Шувалов.
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Анастасия Панченко