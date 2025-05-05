График отключения отопления в Москве и Подмосковье 2025: когда ждать завершения отопительного сезона

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С каждым годом жители Москвы и Подмосковья с нетерпением ожидают конца отопительного сезона, который традиционно начинается осенью и заканчивается весной.
В 2025 году сроки отключения отопления остаются под вопросом, и всё зависит от капризов погоды. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Если температура поднимается выше +8 градусов и держится на этом уровне в течение пяти дней, то отопление отключают. Важно отметить, что речь идет именно о среднем значении: если днём воздух прогревается до +12, а ночью опускается до нуля, средняя температура всё равно будет ниже необходимого уровня.
В предыдущие годы отопительный сезон завершался в конце апреля — начале мая, и есть основания полагать, что в 2025 году ситуация не изменится. Ориентировочный период отключения может составить с 24 апреля по 14 мая.
Сначала отопление включают на социальных объектах: детских садах, школах, поликлиниках и больницах. Затем тепло поступает в жилые дома и только после этого — на промышленные предприятия. Отключение происходит в обратном порядке: сначала тепло отключают на фабриках и заводах, затем в жилых домах и в последнюю очередь — на социальных объектах.
В Москве работает общегородской контакт-центр, предоставляющий информацию и принимающий заявки по вопросам отопления. Вы можете обратиться по телефону: +7 800 100-23-29.
Также можно напрямую связаться с управляющей компанией (УК), обслуживающей ваш дом. Контактную информацию УК можно найти на доске объявлений в подъезде. Многие УК предлагают возможность оставить заявку через личные кабинеты на официальных сайтах или в мобильных приложениях.
С помощью мобильных приложений «Электронный дом» и «Госуслуги» можно удобно оставить заявку на решение проблем с отоплением.
Круглосуточно работает горячая линия МОЭК для потребителей: +7 (495) 539-59-59. Это важно для решения вопросов, связанных с работой централизованной системы теплоснабжения.
Если проблема не была решена через указанные каналы, можно обратиться в Мосжилинспекцию для контроля соблюдения норм и регулирования ситуации.
По словам главы Московской области Алексея Воробьёва, решение о завершении отопительного сезона будет приниматься с учётом обращений жителей. В ряде домов уже отмечается слишком высокая температура, и люди просят отключить отопление.
Рекомендации:
1. Конденсат: Весной температура наружного воздуха быстро повышается, а металл радиатора остается холодным длительное время. Возникающий конденсат оседает на поверхности батареи и постепенно стекает вниз.
Решение: Регулярно проветривайте помещение, повышая температуру воздуха в квартире, чтобы минимизировать разницу между температурой батареи и помещения.
2. Повреждение радиатора: Возможно, образовалась небольшая трещинка или прокладка потеряла эластичность.
Решение: Проверить состояние радиатора визуально и попытаться определить источник влаги. Если дело действительно в износе материала, следует вызвать специалиста для замены поврежденного элемента.
1. Осталось немного теплой воды в системе: Вода продолжает медленно остывать и двигаться по трубам, вызывая звуковые колебания.
2. Воздушные пузыри: После прекращения движения горячего теплоносителя воздух может скапливаться в верхних частях радиаторов, вызывая характерные булькающие звуки.
3. Термальное расширение/сжатие металлов: Металлические конструкции меняют форму при изменении температуры, вызывая небольшие деформации и шумы.
Обычно такие звуки исчезают самостоятельно в течение нескольких дней после полного охлаждения системы.
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Когда отключат отопление в 2025 году?Точные даты отключения отопления на 2025 год пока не известны. Система теплоснабжения в Москве и Московской области работает по принципу, основанному на среднесуточной температуре воздуха.
Если температура поднимается выше +8 градусов и держится на этом уровне в течение пяти дней, то отопление отключают. Важно отметить, что речь идет именно о среднем значении: если днём воздух прогревается до +12, а ночью опускается до нуля, средняя температура всё равно будет ниже необходимого уровня.
В предыдущие годы отопительный сезон завершался в конце апреля — начале мая, и есть основания полагать, что в 2025 году ситуация не изменится. Ориентировочный период отключения может составить с 24 апреля по 14 мая.
Кто определяет сроки отопительного сезона?Сроки начала и окончания отопительного сезона утверждает мэрия, а именно — Департамент жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Однако стоит помнить, что включение или отключение отопления не происходит мгновенно. Для этого требуется несколько дней.
Сначала отопление включают на социальных объектах: детских садах, школах, поликлиниках и больницах. Затем тепло поступает в жилые дома и только после этого — на промышленные предприятия. Отключение происходит в обратном порядке: сначала тепло отключают на фабриках и заводах, затем в жилых домах и в последнюю очередь — на социальных объектах.
Возможность повторного включения отопленияИногда, несмотря на официальное завершение отопительного сезона, тепло может быть возвращено в здания. Это происходит в случае резкого ухудшения погодных условий. Например, в 2017 году правительство Москвы приняло решение завершить отопительный сезон 1 мая, когда температура достигла +20 градусов. Однако уже 10 мая тепло вернули из-за неожиданного похолодания.
Как минимизировать потери теплаПри подготовке к отключению отопления одной из главных задач является снижение теплопотерь. Для этого необходимо тщательно проверить герметичность всех конструкций здания и квартиры.
Фото: iStock/Axel Bueckert
Проверка оконных и дверных проемовПервым шагом стоит проверить наличие щелей в оконных и дверных проемах. Если такие обнаружены, их следует заделать с помощью уплотнителей, герметиков или других подходящих материалов. В случае значительных потерь тепла через окна можно рассмотреть замену стеклопакетов на более энергоэффективные.
Устойчивость балконов и лоджийНеобходимо убедиться в герметичности балконов и лоджий. Установка качественных уплотнителей и заделка щелей в конструкции помогут сохранить тепло.
Углы зданияПотери тепла часто происходят через углы здания. Важно обратить внимание на состояние утепления в этих местах и при необходимости провести дополнительные работы.
Теплые полы для первых этажейДля жильцов первых этажей, которые часто сталкиваются с проблемами теплоизоляции из-за соседства с подвалом, установка теплого электрического пола может стать эффективным решением. Рекомендуется выбирать системы с регулируемой температурой для оптимизации расхода электроэнергии.
Фото: iStock/Sashkinw
Портативные обогревателиПортативные обогреватели могут использоваться в основных помещениях для поддержания комфортной температуры. При выборе обогревателя важно обращать внимание на его безопасность и энергоэффективность.
Грелки и теплые одеялаГрелки и теплые одеяла помогут сохранить тепло в ночное время, что особенно актуально в холодные дни.
Проветривание помещенийНе забывайте о необходимости проветривания помещений, даже если вы стремитесь максимально сохранить тепло. Это важно для поддержания комфортного уровня кислорода в квартире.
Куда обращаться за помощьюПроблемы с отоплением могут возникнуть в любое время, поэтому важно знать, куда обращаться за помощью.
В Москве работает общегородской контакт-центр, предоставляющий информацию и принимающий заявки по вопросам отопления. Вы можете обратиться по телефону: +7 800 100-23-29.
Также можно напрямую связаться с управляющей компанией (УК), обслуживающей ваш дом. Контактную информацию УК можно найти на доске объявлений в подъезде. Многие УК предлагают возможность оставить заявку через личные кабинеты на официальных сайтах или в мобильных приложениях.
С помощью мобильных приложений «Электронный дом» и «Госуслуги» можно удобно оставить заявку на решение проблем с отоплением.
Круглосуточно работает горячая линия МОЭК для потребителей: +7 (495) 539-59-59. Это важно для решения вопросов, связанных с работой централизованной системы теплоснабжения.
Если проблема не была решена через указанные каналы, можно обратиться в Мосжилинспекцию для контроля соблюдения норм и регулирования ситуации.
Фото: iStock/Liudmila Chernetska
Прогноз на 2025 годС учётом климатических условий и прогнозов погоды, точную дату отключения отопления в Москве в 2025 году предсказать невозможно.
По словам главы Московской области Алексея Воробьёва, решение о завершении отопительного сезона будет приниматься с учётом обращений жителей. В ряде домов уже отмечается слишком высокая температура, и люди просят отключить отопление.
Что делать с батареями после отключения, нужно ли перекрывать батареи?При завершении отопительного сезона коммунальные службы обычно сливают воду из системы, но иногда батареи оставляют заполненными для предотвращения воздушных пробок или замерзания.
Рекомендации:
- Если планируете оставить квартиру незаселенной или менять сантехнику/радиатор, закройте вентили на подаче и обратке.
- Если не планируете проводить ремонт, закрывать краны не обязательно, так как современные радиаторы рассчитаны на длительное использование с водой внутри.
Фото: iStock/Mariakray
Что делать, если батарея капает после отключения отопления?Это явление называется «капелька», и оно связано с двумя основными причинами:
1. Конденсат: Весной температура наружного воздуха быстро повышается, а металл радиатора остается холодным длительное время. Возникающий конденсат оседает на поверхности батареи и постепенно стекает вниз.
Решение: Регулярно проветривайте помещение, повышая температуру воздуха в квартире, чтобы минимизировать разницу между температурой батареи и помещения.
2. Повреждение радиатора: Возможно, образовалась небольшая трещинка или прокладка потеряла эластичность.
Решение: Проверить состояние радиатора визуально и попытаться определить источник влаги. Если дело действительно в износе материала, следует вызвать специалиста для замены поврежденного элемента.
Почему шумит (вода) в батарее после отключения?Звуки журчащей воды, шорохи или бульканье могут раздражать жильцов, хотя обычно это вполне нормальное явление, вызванное несколькими факторами:
1. Осталось немного теплой воды в системе: Вода продолжает медленно остывать и двигаться по трубам, вызывая звуковые колебания.
2. Воздушные пузыри: После прекращения движения горячего теплоносителя воздух может скапливаться в верхних частях радиаторов, вызывая характерные булькающие звуки.
3. Термальное расширение/сжатие металлов: Металлические конструкции меняют форму при изменении температуры, вызывая небольшие деформации и шумы.
Обычно такие звуки исчезают самостоятельно в течение нескольких дней после полного охлаждения системы.
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Дарья Осипова