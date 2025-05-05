В Казани почти вдвое сократилось число жалоб на бродячих собак

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В Казани за последние четыре года количество обращений горожан по поводу безнадзорных животных снизилось почти в два раза — с 6,8 тыс. в 2021 году до 3,6 тыс. в 2024-м. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Искандер Гиниятуллин в ходе делового понедельника.
Положительная динамика связана с реализацией муниципальной программы «Казань — город без брошенных животных». В 2025 году на её реализацию из городского бюджета выделено 38 млн рублей на содержание животных и 1,8 млн — на их отлов.
Тем не менее, несмотря на снижение числа жалоб, фиксируется рост количества укусов. Так, в 2024 году зарегистрировано 1,4 тыс. пострадавших, тогда как в 2023 году их было 1,2 тыс. По словам мэра Казани Ильсура Метшина, это по-прежнему тревожный показатель, хотя по сравнению с 2021 годом он снизился на треть.
Как отметил Гиниятуллин, программа включает не только мероприятия по отлову и содержанию животных, но и просветительскую работу. В образовательных учреждениях проходят специальные занятия, организуются экскурсии в приюты, в парках работают кинологи.
С начала действия программы в Казани стерилизовали около 1,5 тыс. собак, в городе оборудовано 19 площадок для выгула.
Кроме того, с 1 января 2025 года в Татарстане вступили в силу обязательные правила регистрации домашних собак. Каждому питомцу необходимо установить чип и внести его данные в специальную базу. С 1 июля за отсутствие регистрации будет взиматься штраф до 5 тыс. рублей.
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Тем не менее, несмотря на снижение числа жалоб, фиксируется рост количества укусов. Так, в 2024 году зарегистрировано 1,4 тыс. пострадавших, тогда как в 2023 году их было 1,2 тыс. По словам мэра Казани Ильсура Метшина, это по-прежнему тревожный показатель, хотя по сравнению с 2021 годом он снизился на треть.
Как отметил Гиниятуллин, программа включает не только мероприятия по отлову и содержанию животных, но и просветительскую работу. В образовательных учреждениях проходят специальные занятия, организуются экскурсии в приюты, в парках работают кинологи.
«Точно так же, как мы понимаем и принимаем сигналы светофоров, световые и звуковые сигналы автомобилей, мы должны учиться понимать и сигналы животных. В первую очередь это облегчит взаимопонимание с домашним питомцем, но может и помочь в ситуации неожиданной встречи с уличной собакой», — сказал он.
С начала действия программы в Казани стерилизовали около 1,5 тыс. собак, в городе оборудовано 19 площадок для выгула.
Кроме того, с 1 января 2025 года в Татарстане вступили в силу обязательные правила регистрации домашних собак. Каждому питомцу необходимо установить чип и внести его данные в специальную базу. С 1 июля за отсутствие регистрации будет взиматься штраф до 5 тыс. рублей.
«Основной источник пополнения уличных стай – это бывшие домашние питомцы. Именно поэтому успех программы зависит не только от властей, но и от сознательного отношения владельцев», — отметил Гиниятуллин.
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Дайана Хусинова