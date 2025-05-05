В Казани почти вдвое сократилось число жалоб на бродячих собак

В Казани за последние четыре года количество обращений горожан по поводу безнадзорных животных снизилось почти в два раза — с 6,8 тыс. в 2021 году до 3,6 тыс. в 2024-м. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Искандер Гиниятуллин в ходе делового понедельника.