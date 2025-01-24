«Аномальное потепление и рекордные осадки»: синоптик раскрыл, что ждет Москву в феврале

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В Москве в феврале ожидается аномальное потепление и рекордное количество осадков. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, температурные нормы будут превышена на 2-4 градуса, особенно в первой половине месяца.
«В последние дни февраля температура воздуха может понижаться до минус 7–12 градусов, но такие показатели не продержатся долго. Из-за теплых воздушных масс с Атлантики, которые не оставят в покое европейскую часть России, подавляющую часть месяца температура будет выше, чем это положено для февраля», — поделился метеоролог в беседе с «Вечерней Москвой».В то же время такими же весенними температурами, как в Москве, могут похвастаться далеко не все регионы России. К примеру, в Кемеровской области сегодня ожидается до -27 градусов мороза, а в ночь на субботу и вовсе до -31, сообщает «Сiбдепо». Вместе с этим регион местами накроют метели, переменная облачность и гололедица.
«В воскресенье, 26 января, в ночное время по области будет -15,-20, местами -22,-27, днем -9,-14. Переменная облачность, местами небольшой снег, днем по северу местами умеренный снег», — пишет издание.Читайте также:
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