Климатолог раскрыл, как отразится похолодание на проснувшихся зимой растениях

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Похолодание в Москве не нанесет вреда растениям, которые проснулись посреди зимы из-за слишком теплых температур. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео», климатолог Александр Шувалов. По его информации, морозы в конце января и феврале будут незначительные, потому флора вне угрозы.
«Они не сравнятся с сибирскими, которые понизят температуру воздуха до минус 25–30 градусов. Похолодание в средней полосе России на этой неделе — это отзвук арктического вторжения. Подобные морозы сильного вреда растениям, посадкам и фруктовым деревьям не нанесут», — пояснил специалист в беседе с «Вечерней Москвой».Слова синоптика о морозах в Сибири не были преувеличением. Как сообщает «Сiбдепо», в Кемеровской области с завтрашнего дня ожидается штормовой ветер, метели, гололедица, а с 23 января — резкое похолодание. Морозы по ночам будут достигать -24 градусов.
«Не пренебрегайте предупреждениями о погодных явлениях. Проверяйте тягу в дымоходах перед использованием газа», — приводят в издании сообщение кемеровского гидрометцентра.Читайте также:
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