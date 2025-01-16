Врач раскрыла симптомы аллергии на холод

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Аллергия на холод проявляется отеком, покраснением открытых участков тела, крапивницей и зудом. Об этом сообщила врач-аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Надежда Логина, отметив, что такое заболевание можно лечить — при помощи собственных иммунных клеток, лимфоцитов.
«Проявляется аллергия на холод отеком, покраснением открытых участков тела, которое сопровождается нередко зудом и жжением. Есть холодовая крапивница – это высыпания не только на открытых участках кожи, но и на нижних конечностях. Они похожи на ожог крапивы, укус комара и сопровождаются сильным зудом», — пояснила специалист в беседе с Москвой 24.Тем временем стало известно, что 20-градусные морозы все же придут в Москву. Как сообщил синоптик Александр Ильин для «Вечерней Москвы», продлятся не больше трех дней — с 25 по 27 января, а после снизятся до значений от -2 до -7 градусов.
«В середине третьей декады января в Москву придут морозы. Возможно понижение температуры в ночные часы до минус 15–20 градусов. Буквально две–три ночи с 25 декабря будут морозными, не более того», — рассказал метеоролог.Читайте также:
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