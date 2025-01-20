Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся морозы и сколько они продлятся

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Москва второй день радует жителей солнцем и приятной температурой, однако календарь до сих пор показывает январь. Стоит ли ожидать холодов?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, что на текущей неделе можно ожидать подобие зимы.
Он добавил, что с 23 и 24 января снова ожидается повышение температуры, и небольшие морозы продлятся только пару дней.
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«И снежок опять появится на улицах и на полях, и температура приобретет более достойный для января вид. А оттепель отступит. Завтра утром будет -8 градусов, солнце выглянет. В среду, четверг и пятницу будет идти снег», — сказал синоптик.
Он добавил, что с 23 и 24 января снова ожидается повышение температуры, и небольшие морозы продлятся только пару дней.
«Получается, два относительно холодных дня, когда температура почти приблизится иди даже пересечет кривую климатической нормы. И затем опять повышение температуры, но пока-пока не до оттепели», — заключил Шувалов.
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Анастасия Бондарева