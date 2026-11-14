Антидепрессанты и лишний вес: пациентки просят врачей изменить схему лечения

14 ноября 2026, 17:50

Россиянки жалуются на набор 10 кг после курса антидепрессантов

Фото: Istock / Anna Reshetnikova

Россиянки стали жаловаться на заметный набор веса во время приёма антидепрессантов. По данным SHOT, некоторые пациентки за время лечения прибавляют около 10 килограммов и обращаются к специалистам с просьбой подобрать другую терапию.