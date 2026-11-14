Антидепрессанты и лишний вес: пациентки просят врачей изменить схему лечения
Россиянки стали жаловаться на заметный набор веса во время приёма антидепрессантов. По данным SHOT, некоторые пациентки за время лечения прибавляют около 10 килограммов и обращаются к специалистам с просьбой подобрать другую терапию.
Один из таких случаев произошёл с 36-летней жительницей Москвы, у которой диагностировали тревожно-депрессивное расстройство и циклотимию. Психиатр назначил женщине антидепрессанты и подобрал индивидуальную дозировку. Среди возможных побочных эффектов препарата в инструкции был указан набор веса. За год москвичка поправилась на 10 килограммов. Она обратилась за консультацией к другому специалисту, однако тот посоветовал пока не менять назначенное лечение.
Со временем изменения внешности и лишний вес стали настолько сильно влиять на эмоциональное состояние женщины, что она задумалась о самостоятельной отмене препаратов. Однако врачи не рекомендуют прекращать приём антидепрессантов без консультации со специалистом. Прибавка в 2–3 килограмма сама по себе обычно не считается основанием для смены терапии, тогда как при наборе около 10 килограммов альтернативную схему стоит обсудить с врачом.
При этом реакция организма на одни и те же препараты может существенно различаться. Врач-психиатр и психотерапевт Елизавета Жесткова пояснила изданию, что один пациент на фоне приёма определённого антидепрессанта может набрать вес, а другой — наоборот, похудеть.
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