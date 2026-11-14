Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у восточного побережья Камчатки
У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 15:27 мск. Эпицентр землетрясения находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 22 км.
Спасатели и местные власти пока не получали информации о пострадавших и разрушениях. Специалисты продолжают обследовать здания и инфраструктуру в населённых пунктах, которые находятся ближе всего к эпицентру.
Отмечается, что ранее, 11 ноября, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,8. Тогда сейсмологи также не зафиксировали серьёзных последствий для жителей региона.
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