Россиянам рассказали, как усыновителям получить повышенное пособие
Депутат Чаплин: усыновители детей старше семи лет получат 217 384 рубля
Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал об условиях повышенной единовременной выплаты усыновителям. Её получают семьи, которые усыновляют детей старше семи лет, детей с инвалидностью и братьев и сестёр.
В беседе с RT политик заявил, что с 1 февраля 2026 года сумма составляет 217 384,58 рубля на каждого ребёнка, обычное пособие — 28 450,45 рубля без районного коэффициента.
«Если семья принимает нескольких детей, выплату рассчитывают отдельно по каждому ребёнку. Получателем становится один из усыновителей», — пояснил Чаплин.По словам депутата, оформить пособие можно в Социальном фонде России в течение шести месяцев со дня вступления в силу решения суда об усыновлении — через клиентские службы СФР, МФЦ, электронно или по почте. Фонд рассматривает заявление в течение десяти рабочих дней, средства перечисляют в течение пяти рабочих дней.