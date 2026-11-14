Россиянам рассказали, как усыновителям получить повышенное пособие

14 ноября 2026, 16:28

Депутат Чаплин: усыновители детей старше семи лет получат 217 384 рубля

Фото: Istock/Irina Tiumentseva

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал об условиях повышенной единовременной выплаты усыновителям. Её получают семьи, которые усыновляют детей старше семи лет, детей с инвалидностью и братьев и сестёр.





В беседе с RT политик заявил, что с 1 февраля 2026 года сумма составляет 217 384,58 рубля на каждого ребёнка, обычное пособие — 28 450,45 рубля без районного коэффициента.

«Если семья принимает нескольких детей, выплату рассчитывают отдельно по каждому ребёнку. Получателем становится один из усыновителей», — пояснил Чаплин.