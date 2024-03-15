Антифашисты из Европы и Бразилии приехали в ЛНР

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Общественные деятели-антифашисты из различных стран Европы и Бразилии прибыли в Луганскую Народную Республику, чтобы выразить свою поддержку жителям Донбасса, сообщает РИА Новости.
По словам путешественников, основной целью их визита является демонстрация поддержки жителям Донбасса со стороны граждан стран Европейского Союза. Как отмечается, в числе прибывших — лидер итальянской группы Banda Bassotti Давид Каккьоне и активисты из Италии, Испании, Франции, Германии, Португалии и Бразилии.
Ранее сообщалось, что в декабре 2023 года активисты из Франции, России, Сербии и Польши собрались возле Эйфелевой башни в Париже на акции в поддержку жителей Донбасса.
Визит антифашистов из разных стран в ЛНР стал еще одним знаком поддержки мирному населению региона.
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Ранее сообщалось, что в декабре 2023 года активисты из Франции, России, Сербии и Польши собрались возле Эйфелевой башни в Париже на акции в поддержку жителей Донбасса.
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Мария Федоровцева