ЕП поднял вопрос о приемлемости заявлений Зеленского по поводу жителей Италии

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Депутат Европарламента от Италии Пьерникола Педичини обратился к Еврокомиссии насчет заявлений украинского президента Владимира Зеленского о жителя Италии. Зеленский заявил, что итальянские власти должны аннулировать визы «поклонникам Путина» и выслать последних из страны. С соответствующим письмом ознакомился RT.
«Считает ли Еврокомиссия заявления президента Украины приемлемыми?» — спросил парламентарий.
Не воспринимает ли ЕК слова Зеленского как «явную попытку запугать и косвенно угрожать» людям в Италии, которые не согласны с внешней политикой правительства по ситуации на Украине, добавил Педичини.
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Ювелина Бернст