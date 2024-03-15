Жителей белгородской Козинки вывезли на фоне серьезных разрушений

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области
Жителей приграничного села Козинка Грайворонского округа Белгородской области эвакуировали в безопасное место после того, как поселку были нанесены серьезные разрушения, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Его слова передает РБК.
«Козинке досталось сильно, разрушения очень серьезные. Вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывезли жителей в безопасное место и отправим, если будет желание, к родным или в ПВР (пункт временного размещения — прим. ред.). Уже утром будем пытаться оценить ущерб и, если позволит обстановка, начнем восстановление», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, бои с украинскими силами ведутся за пределами территории региона. План действий на месте Гладков не предоставил, так как «противник тоже читает».
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Ювелина Бернст