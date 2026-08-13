Антикоагулянты связали с более медленным ухудшением памяти при болезни Альцгеймера

13 августа 2026, 12:44

EHJ: препараты для разжижения крови могут замедлять снижение когнитивных функций

Фото: iStock/Victoria Popova

Современные препараты против образования тромбов могут замедлять ухудшение памяти и других когнитивных навыков у людей, страдающих болезнью Альцгеймера на фоне фибрилляции предсердий. К такому выводу пришли специалисты Каролинского института в Швеции. Об этом сообщает European Heart Journal.