Антикоагулянты связали с более медленным ухудшением памяти при болезни Альцгеймера
Современные препараты против образования тромбов могут замедлять ухудшение памяти и других когнитивных навыков у людей, страдающих болезнью Альцгеймера на фоне фибрилляции предсердий. К такому выводу пришли специалисты Каролинского института в Швеции. Об этом сообщает European Heart Journal.
Авторы работы изучили медицинские данные 7308 пациентов с двумя диагнозами — болезнью Альцгеймера и мерцательной аритмией. Участников распределили по схеме лечения: часть принимала новые пероральные антикоагулянты NOAC, часть — варфарин, остальные обходились без средств для разжижения крови.
Память, внимание и способность ориентироваться ученые отслеживали с помощью теста MMSE. У пациентов на терапии NOAC показатели снижались медленнее, чем у тех, кто получал варфарин или не принимал антикоагулянты.
Группа NOAC реже сталкивалась с инсультами, тромбозами, переломами и смертью от любых причин. Варфарин тоже связывали с меньшим риском инсульта и смерти, однако при его использовании чаще возникали тяжелые кровотечения.
Исследователи считают, что антикоагулянтная терапия способна приносить пользу пациентам с болезнью Альцгеймера и фибрилляцией предсердий. Причины возможного влияния препаратов на когнитивные способности еще предстоит выяснить.
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