Сладкоежки чаще выбирают немедленную выгоду из-за страха неопределенности

13 августа 2026, 10:37

НИУ ВШЭ: сладкоежки импульсивны из-за стремления избежать неопределенности

Фото: iStock/Alena Savina

Любовь к сладкому связана с повышенной склонностью к импульсивным решениям, выяснили ученые НИУ ВШЭ. Первый автор работы, стажер-исследователь Центра нейроэкономики и когнитивных исследований ИКН Анна Давидович объяснила: стремление получить меньшую сумму сразу связано прежде всего с желанием избежать неопределенности.





Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщили в пресс-службе НИУ ВШЭ. Исследование провели сотрудники Института когнитивных нейронаук. В нем приняли участие 149 молодых людей.



Специалисты распределили добровольцев на группы с помощью опросника о вкусовых предпочтениях. В категорию любителей сладкого вошли участники, выбравшие раствор сахарозы с самой высокой концентрацией. Затем испытуемым предложили ряд заданий, посвященных риску и выбору между быстрым и отсроченным вознаграждением.



Участники с выраженной тягой к сладкому чаще соглашались на меньшую, но гарантированную выплату. Они нередко предпочитали получить небольшую сумму немедленно вместо более крупной награды в будущем.



При этом готовность ждать менялась, если оба варианта предполагали отсрочку. В такой ситуации любители сладкого чаще выбирали более выгодный вариант. После учета личной склонности к избеганию риска различия в импульсивности между группами почти исчезли.





«Мы привыкли думать об импульсивности как о неспособности откладывать удовольствие. Однако наши данные указывают на иной механизм: за выбором меньшего немедленного вознаграждения может стоять стремление избежать неопределенности», — сказала Анна Давидович.