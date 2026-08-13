Эстрогеновая терапия связана со снижением риска деменции у женщин

13 августа 2026, 11:33

Neurology: Гормональная терапия только эстрогеном снижает риск деменции у женщин

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Прием гормональной терапии с одним эстрогеном связали с меньшей частотой деменции и признаков болезни Альцгеймера в мозге. К такому выводу пришла группа ученых из США после анализа медицинских данных более 21 тысячи женщин. Об этом сообщает Neurology.