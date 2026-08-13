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Эстрогеновая терапия связана со снижением риска деменции у женщин

Neurology: Гормональная терапия только эстрогеном снижает риск деменции у женщин
Фото: iStock/PIKSEL

Прием гормональной терапии с одним эстрогеном связали с меньшей частотой деменции и признаков болезни Альцгеймера в мозге. К такому выводу пришла группа ученых из США после анализа медицинских данных более 21 тысячи женщин. Об этом сообщает Neurology.



Авторы работы изучили сведения о 21 462 участницах. Эстроген получали 1953 женщины. Для части выборки специалисты имели результаты анализов биомаркеров, МРТ и посмертных исследований тканей мозга.

Диагноз деменции среди пациенток, принимавших эстроген, встречался на 39% реже. Признаки, связанные с болезнью Альцгеймера, выявляли на 35% реже после поправки на возраст, уровень образования, наследственность и прочие факторы.

Анализы крови и спинномозговой жидкости указали на более низкий уровень накопления амилоида — белка, формирующего характерные для заболевания бляшки.

Исследователи подчеркнули: результаты отражают статистическую взаимосвязь, а не прямой защитный эффект терапии. Поэтому ученые не рекомендуют применять эстроген исключительно для профилактики деменции.

Дарья Осипова

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