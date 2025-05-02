Антисанитария на дачном участке грозит для россиян штрафом до 50 тысяч рублей

Фото: iStock/Anastasiia Babakova
Российских дачников могут начать штрафовать за нарушения, связанные с мусором, неприятными запахами, порчей земли и содержанием животных. Об этом агентству «Прайм» сообщила юрист Анастасия Билялова.
Основная цель нововведений — ужесточить контроль за экологическими и санитарными стандартами на дачных территориях. Размер штрафов варьируется в зависимости от тяжести нарушения: от 100 рублей за незначительные санитарные недочеты до 50 тысяч рублей за организацию свалки на участке.
За нецелевое использование земель, например, разведение коров или лошадей на садовых участках, также могут привлечь к ответственности.
Если кадастровая стоимость земли определена, штраф составит от 0,5% до 1% кадастровой стоимости (минимум 10 тыс. рублей), а если стоимость не определена — от 10 до 20 тыс. рублей.
Порча почвы из-за неправильного применения пестицидов или отходов животноводства обойдется нарушителям в 3–5 тыс. рублей, а несоблюдение норм по утилизации бытовых отходов может привести к штрафу в 2–3 тыс. рублей.
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За нецелевое использование земель, например, разведение коров или лошадей на садовых участках, также могут привлечь к ответственности.
Если кадастровая стоимость земли определена, штраф составит от 0,5% до 1% кадастровой стоимости (минимум 10 тыс. рублей), а если стоимость не определена — от 10 до 20 тыс. рублей.
Порча почвы из-за неправильного применения пестицидов или отходов животноводства обойдется нарушителям в 3–5 тыс. рублей, а несоблюдение норм по утилизации бытовых отходов может привести к штрафу в 2–3 тыс. рублей.
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Мария Моисеева