«Два неутомимых человека»: Саша Зверева обратилась к мужу в годовщину знакомства и оценила переезд в США ради него

Саша Зверева с мужем Дэном (Фото: Instagram* @sashazvereva)
Саша Зверева трогательно поздравила мужа Дэна Уолбрана с семилетием их знакомства, назвав его человеком, ради которого стоило переехать в Америку. Экс-солистка группы «Демо» поделилась в соцсетях теплыми воспоминаниями о жизни с любимым.
В посте Саша вспоминает, как семь лет назад их с Дэном взгляды впервые встретились, и она сразу почувствовала, что этот вечер изменит ее жизнь. Американский бизнесмен, увидел в ней то, что никто раньше не замечал, и дал ей свободу быть собой. Певица с благодарностью пишет о годах, проведенных вместе, о доме, наполненном теплом, и о любви, которая только крепнет из года в год. Она ценит, как муж преодолевает трудности ради семьи, создавая для нее ощущение покоя и счастья.
Зверева не скрывает, что до встречи с Дэном в ее жизни было немало романов, но именно он стал ее настоящим счастьем. У пары есть четырехлетний сын Себастьян, а трое детей Саши от предыдущих отношений стали частью их большой семьи. Всех своих детей она рожала дома, не прибегая к анестезии, уколам и помощи профессиональных медиков-акушеров.
1 марта Саше исполнилось 44 года, но возрастная разница с Дэном, который немного моложе певицы, никогда не мешала их браку.
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Саша Зверева с мужем Дэном (Фото: Instagram* @sashazvereva)
«Взгляни: у нас есть дом, семья, наполненная теплом, и невероятный запас любви, который только крепнет. Я вижу, как ты стараешься. Как идешь через трудности ради нас. Ради того, чтобы мне было спокойно и светло рядом с тобой. Ты отдаешь себя полностью, и я эту чувствую всей душой», — написала о Дэне певица.Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева получила наибольшую известность в 1999 году после выхода песни «Солнышко в руках». Несколько месяцев назад стало известно, что артистка вернулась из США в Россию на заработки — она также приняла участие в российском шоу «Звезды в джунглях».
Саша Зверева с семьей (Фото: Instagram* @sashazvereva)
Зверева не скрывает, что до встречи с Дэном в ее жизни было немало романов, но именно он стал ее настоящим счастьем. У пары есть четырехлетний сын Себастьян, а трое детей Саши от предыдущих отношений стали частью их большой семьи. Всех своих детей она рожала дома, не прибегая к анестезии, уколам и помощи профессиональных медиков-акушеров.
1 марта Саше исполнилось 44 года, но возрастная разница с Дэном, который немного моложе певицы, никогда не мешала их браку.
«Два неутомимых человека, которые всё время творят и растут. (...) Главное — мы снова и снова выбираем друг друга. Работаем с нашей любовью, учимся уважать и слышать. Потому что только там, где классные отношения, растут по-настоящему счастливые, свободные дети. И ради этого стоило рисковать и переезжать в новый мир, в Америку, в Калифорнию. Точно стоило!», — подвела Зверева итог в честь посте о знакомстве с любимым человеком.Читайте также:
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева