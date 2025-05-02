«Два неутомимых человека»: Саша Зверева обратилась к мужу в годовщину знакомства и оценила переезд в США ради него

Виктория Дайнеко в минувшее воскресенье вышла замуж за 38-летнего бизнесмена Беркели Овезова. Несмотря на то, что артистка уже была замужем за музыкантом Дмитрием Клейманом, от которого воспитывает дочь Елизавету, именно эта свадьба стала для неё первым торжеством с соблюдением всех ритуалов.