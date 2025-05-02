Стало известно о подорожании авто после 1 мая из-за пересчета утильсбора

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С 1 мая в России вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора, что может привести к росту цен на автомобили на 20–30%. Об этом агентству «Прайм» сообщил автоюрист Лев Воропаев.
«Минпромторг вводит с 1 мая новую формулу расчета, чтобы закрыть различные схемы, которые позволяли существенно занижать утилизационный сбор при ввозе автомобилей через страны ЕАЭС», — объяснил эксперт.Согласно новому порядку, утильсбор будет рассчитываться по формуле, учитывающей среднюю стоимость транспортного средства из справочника Минпромторга.
Воропаев пояснил, что формула включает УСед (сумма рассчитанного утилизационного сбора в соответствии с перечнем видов и категорий колесных транспортных средств), Рс (средняя стоимость транспортного средства, содержащегося в Перечне автомобилей) и Сз (сумма затрат плательщика утильсбора на покупку транспортного средства до уплаты утильсбора в России), а также Кп (поправочный коэффициент).
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«По новым правилам расчет утильсбора будет производиться так: Утилизационный сбор = УСед + (Рс – Cз) * 0,5», — пишет РИА Новости.Изменения направлены на устранение схем занижения платежей при ввозе машин через страны ЕАЭС. В Минпромторге рассчитывают, что новые правила повысят прозрачность рынка и сократят серые схемы.
1 мая сообщалось, что Дептранс Москвы посоветовал гражданам не выезжать на летней резине в город или использовать общественный транспорт из-за непогоды. Согласно прогнозам синоптиков, в четверг вечером и в пятницу утром в столице пойдут снег и дождь, а также начнется сильный ветер до 15 метров в секунду.
Также «Радио 1» передавало, что россиянам перечислили способы сэкономить на такси в майские праздники. Таксисты всегда повышают цены в праздничные дни, поскольку пользуются повышенным спросом в такие периоды. Однако бывает, что перевозчики поднимают стоимость не по объективным причинам
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Мария Моисеева