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Стало известно о подорожании авто после 1 мая из-за пересчета утильсбора

Юрист Воропаев: авто в России могут подорожать до 30% из-за нового расчета утильсбора
Фото: iStock/Domepitipat

Фото: iStock/Domepitipat

С 1 мая в России вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора, что может привести к росту цен на автомобили на 20–30%. Об этом агентству «Прайм» сообщил автоюрист Лев Воропаев.
«Минпромторг вводит с 1 мая новую формулу расчета, чтобы закрыть различные схемы, которые позволяли существенно занижать утилизационный сбор при ввозе автомобилей через страны ЕАЭС», — объяснил эксперт.
Согласно новому порядку, утильсбор будет рассчитываться по формуле, учитывающей среднюю стоимость транспортного средства из справочника Минпромторга.

Воропаев пояснил, что формула включает УСед (сумма рассчитанного утилизационного сбора в соответствии с перечнем видов и категорий колесных транспортных средств), Рс (средняя стоимость транспортного средства, содержащегося в Перечне автомобилей) и Сз (сумма затрат плательщика утильсбора на покупку транспортного средства до уплаты утильсбора в России), а также Кп (поправочный коэффициент).

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«По новым правилам расчет утильсбора будет производиться так: Утилизационный сбор = УСед + (Рс – Cз) * 0,5», — пишет РИА Новости.
Изменения направлены на устранение схем занижения платежей при ввозе машин через страны ЕАЭС. В Минпромторге рассчитывают, что новые правила повысят прозрачность рынка и сократят серые схемы.

1 мая сообщалось, что Дептранс Москвы посоветовал гражданам не выезжать на летней резине в город или использовать общественный транспорт из-за непогоды. Согласно прогнозам синоптиков, в четверг вечером и в пятницу утром в столице пойдут снег и дождь, а также начнется сильный ветер до 15 метров в секунду.

Также «Радио 1» передавало, что россиянам перечислили способы сэкономить на такси в майские праздники. Таксисты всегда повышают цены в праздничные дни, поскольку пользуются повышенным спросом в такие периоды. Однако бывает, что перевозчики поднимают стоимость не по объективным причинам

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Антисанитария на дачном участке грозит для россиян штрафом до 50 тысяч рублей
Юрист Билялова: россиянам грозит штраф до 50 тысяч рублей за антисанитарию на даче
02 мая 2025, 05:13

Фото: iStock/Anastasiia Babakova

Российских дачников могут начать штрафовать за нарушения, связанные с мусором, неприятными запахами, порчей земли и содержанием животных. Об этом агентству «Прайм» сообщила юрист Анастасия Билялова.
Основная цель нововведений — ужесточить контроль за экологическими и санитарными стандартами на дачных территориях. Размер штрафов варьируется в зависимости от тяжести нарушения: от 100 рублей за незначительные санитарные недочеты до 50 тысяч рублей за организацию свалки на участке.

За нецелевое использование земель, например, разведение коров или лошадей на садовых участках, также могут привлечь к ответственности.

Если кадастровая стоимость земли определена, штраф составит от 0,5% до 1% кадастровой стоимости (минимум 10 тыс. рублей), а если стоимость не определена — от 10 до 20 тыс. рублей.

Порча почвы из-за неправильного применения пестицидов или отходов животноводства обойдется нарушителям в 3–5 тыс. рублей, а несоблюдение норм по утилизации бытовых отходов может привести к штрафу в 2–3 тыс. рублей.

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#нарушения
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Россиянам объяснили, как мошенники наживаются на ​схеме «зарубежных карт» для «обхода» санкций через Telegram
Депутат Немкин: мошенники предлагают создать ложные зарубежные карты через Telegram
02 мая 2025, 03:07

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Мошенники активно предлагают россиянам создавать виртуальные карты через Telegram, якобы для оплаты зарубежных покупок и обхода санкционных ограничений. Для оформления таких карт пользователей просят предоставить личные данные, включая паспортные сведения, после чего выдают фальшивые реквизиты несуществующих счетов. Об этом сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
«Для оформления обычно требуется «минимальная» информация: имя, номер телефона, иногда паспортные данные — в зависимости от легенды мошенников», — пояснил депутат.
По его словам, злоумышленники создают поддельные интерфейсы, имитирующие банковские приложения, где жертвы видят ложный баланс и транзакции. На деле средства либо не зачисляются, либо сразу переводятся мошенникам. Часто схемы направлены на получение реквизитов реальных карт под предлогом их «привязки» или «пополнения», что приводит к полному опустошению счетов.

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Немкин подчеркнул, что передача персональных данных, включая номера телефонов и паспорта, может обернуться оформлением кредитов на имя жертвы или регистрацией на нелегальных платформах. Участие в таких схемах, даже неосознанное, грозит уголовной ответственностью — особенно для молодежи, легко вовлекаемой в «серые» операции за вознаграждение.

Парламентарий призвал избегать сомнительных предложений и использовать только лицензированные платежные сервисы. Любой способ обхода государственных ограничений, по его мнению, должен вызывать подозрения, а заманчивые условия часто скрывают мошенничество.

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В Москве служитель храма окропил робота-доставщика святой водой: «От святой воды хуже никому не будет»
Московский служитель храма окропил робота-доставщика святой водой
01 мая 2025, 22:37

Фото: iStock/ AlizadaStudios

Священник столичного храма Благовещения Богородицы Русской православной церкви во время крестного хода окропил святой водой робота-доставщика. Снимок распространился в Интернете 1 мая.
В церкви объяснили, что заранее не планировали освящать робота, он лишь случайно встретился им на пути. Священники храма и прихожане проводят крестный ход каждый год после Пасхи по идентичному маршруту.

«Импровизация такая получилась. От святой воды хуже никому не будет, даже роботу-доставщику», — рассказали в церкви изданию «Подъем».

Представитель храма обратили внимание, что теперь еда в доставщике тоже считается освященной. Там пошутили, что затем те, кто получил освященный заказ, покрестятся и примут православие.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии конь по кличке Мажор вернулся к своему хозяину через год после продажи.

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В Ингушетии конь вернулся к своего хозяину через год после продажи
01 мая 2025, 22:10

Фото: iStock/ Nemyrivskyi Viacheslav

В Ингушетии конь по кличке Мажор вернулся к своему хозяину через год после продажи, сообщил Телеграм-канал Mash.
Отмечалось, житель Ингушетии растил Мажора с полутора лет, но в прошлом году ему пришлось продать коня из-за финансовых проблем.

Через год — в 2025 — животное сбежало от нового владельцу и вернулось к старому хозяину, пройдя десять километров.

После возвращения коня мужчина принял решение выкупить Мажора обратно. С помощью земляков он смог собрать необходимые 300 тысяч и вернуть себе любимчика.

Ранее сообщалось, что в городском округе Котельники нашли котенка с порезами, ссадинами и пробитыми внутренними органами. Хвостатого со следами пыток обнаружила уборщица одного из подъездов на улице Строителей. Котенка доставили в ветеринарную клинику, но спасти его не получилось.

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В Москве начали массово продавать краснокнижные ландыши майские
01 мая 2025, 21:57

Фото: iStock/ emer1940

В Москве и Подмосковье на майских праздниках начали массово продавать краснокнижные цветы, сообщил Телеграм-канал Mash.
Продавцы, располагающиеся на станциях метро и остановках, предлагают приобрести ландыши майские. Сначала они закупают цветы в регионах, а затем с огромной наценкой представляют их в Москве. Стоимость варьируется от 700 до 2500 рублей за букетик.

Напомним, что за оборот ландышей майских в столице грозит административная ответственность. Штраф для нарушителей составит от 2500 до 300 000 рублей. Эти цветы занесены в Красную книгу в Московской, Нижегородской и Мурманской областях, а еще в Удмуртской Республике.

Ранее Дептранс Москвы посоветовал гражданам не выезжать на летней резине в город или использовать общественный транспорт из-за непогоды.

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