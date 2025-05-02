Россиянам объяснили, как мошенники наживаются на ​схеме «зарубежных карт» для «обхода» санкций через Telegram

Мошенники активно предлагают россиянам создавать виртуальные карты через Telegram, якобы для оплаты зарубежных покупок и обхода санкционных ограничений. Для оформления таких карт пользователей просят предоставить личные данные, включая паспортные сведения, после чего выдают фальшивые реквизиты несуществующих счетов. Об этом сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.