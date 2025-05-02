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Россиянам объяснили, как мошенники наживаются на ​схеме «зарубежных карт» для «обхода» санкций через Telegram

Депутат Немкин: мошенники предлагают создать ложные зарубежные карты через Telegram
Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Мошенники активно предлагают россиянам создавать виртуальные карты через Telegram, якобы для оплаты зарубежных покупок и обхода санкционных ограничений. Для оформления таких карт пользователей просят предоставить личные данные, включая паспортные сведения, после чего выдают фальшивые реквизиты несуществующих счетов. Об этом сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
«Для оформления обычно требуется «минимальная» информация: имя, номер телефона, иногда паспортные данные — в зависимости от легенды мошенников», — пояснил депутат.
По его словам, злоумышленники создают поддельные интерфейсы, имитирующие банковские приложения, где жертвы видят ложный баланс и транзакции. На деле средства либо не зачисляются, либо сразу переводятся мошенникам. Часто схемы направлены на получение реквизитов реальных карт под предлогом их «привязки» или «пополнения», что приводит к полному опустошению счетов.

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Немкин подчеркнул, что передача персональных данных, включая номера телефонов и паспорта, может обернуться оформлением кредитов на имя жертвы или регистрацией на нелегальных платформах. Участие в таких схемах, даже неосознанное, грозит уголовной ответственностью — особенно для молодежи, легко вовлекаемой в «серые» операции за вознаграждение.

Парламентарий призвал избегать сомнительных предложений и использовать только лицензированные платежные сервисы. Любой способ обхода государственных ограничений, по его мнению, должен вызывать подозрения, а заманчивые условия часто скрывают мошенничество.

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В Москве служитель храма окропил робота-доставщика святой водой: «От святой воды хуже никому не будет»
Московский служитель храма окропил робота-доставщика святой водой
01 мая 2025, 22:37

Фото: iStock/ AlizadaStudios

Священник столичного храма Благовещения Богородицы Русской православной церкви во время крестного хода окропил святой водой робота-доставщика. Снимок распространился в Интернете 1 мая.
В церкви объяснили, что заранее не планировали освящать робота, он лишь случайно встретился им на пути. Священники храма и прихожане проводят крестный ход каждый год после Пасхи по идентичному маршруту.

«Импровизация такая получилась. От святой воды хуже никому не будет, даже роботу-доставщику», — рассказали в церкви изданию «Подъем».

Представитель храма обратили внимание, что теперь еда в доставщике тоже считается освященной. Там пошутили, что затем те, кто получил освященный заказ, покрестятся и примут православие.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии конь по кличке Мажор вернулся к своему хозяину через год после продажи.

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В Ингушетии конь вернулся к своего хозяину через год после продажи
01 мая 2025, 22:10

Фото: iStock/ Nemyrivskyi Viacheslav

В Ингушетии конь по кличке Мажор вернулся к своему хозяину через год после продажи, сообщил Телеграм-канал Mash.
Отмечалось, житель Ингушетии растил Мажора с полутора лет, но в прошлом году ему пришлось продать коня из-за финансовых проблем.

Через год — в 2025 — животное сбежало от нового владельцу и вернулось к старому хозяину, пройдя десять километров.

После возвращения коня мужчина принял решение выкупить Мажора обратно. С помощью земляков он смог собрать необходимые 300 тысяч и вернуть себе любимчика.

Ранее сообщалось, что в городском округе Котельники нашли котенка с порезами, ссадинами и пробитыми внутренними органами. Хвостатого со следами пыток обнаружила уборщица одного из подъездов на улице Строителей. Котенка доставили в ветеринарную клинику, но спасти его не получилось.

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#животные
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В Москве начали массово продавать краснокнижные ландыши майские
01 мая 2025, 21:57

Фото: iStock/ emer1940

В Москве и Подмосковье на майских праздниках начали массово продавать краснокнижные цветы, сообщил Телеграм-канал Mash.
Продавцы, располагающиеся на станциях метро и остановках, предлагают приобрести ландыши майские. Сначала они закупают цветы в регионах, а затем с огромной наценкой представляют их в Москве. Стоимость варьируется от 700 до 2500 рублей за букетик.

Напомним, что за оборот ландышей майских в столице грозит административная ответственность. Штраф для нарушителей составит от 2500 до 300 000 рублей. Эти цветы занесены в Красную книгу в Московской, Нижегородской и Мурманской областях, а еще в Удмуртской Республике.

Ранее Дептранс Москвы посоветовал гражданам не выезжать на летней резине в город или использовать общественный транспорт из-за непогоды.

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#москва
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Дептранс попросил москвичей не ездить на летней резине из-за непогоды
01 мая 2025, 21:42

Фото: iStock/ Marcos Assis

Дептранс Москвы посоветовал гражданам не выезжать на летней резине в город или использовать общественный транспорт из-за непогоды. Соответствующее сообщение появилось в Телеграм-канале ведомства.
«ЦОДД: Синоптики прогнозируют снег с дождем — не выезжайте на летней резине или используйте городской транспорт», — обратили внимание представители ведомства.

Согласно прогнозам синоптиков, в четверг вечером и в пятницу утром в столице пойдут снег и дождь, а также начнется сильный ветер до 15 метров в секунду

В Дептрансе подчеркнули, что за ситуацией на дороге постоянно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.

Ранее эксперт «Авто.ру» Иван Ананьев сообщил, что перед поездкой на дачу на автомобиле следует осмотреть основные детали машины: двигатель, коробку передач, тормоза, подвеску и электрику. Необходимо убедиться, исправно ли работают все компоненты автомобиля и нет ли посторонних шумов.

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Microsoft объявил о скором прекращении работы Skype
Microsoft сообщил, что Skype прекращает работу 5 мая
01 мая 2025, 21:01

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Мессенджер для видеозвонков Skype прекращает работу 5 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Microsoft.
Отмечается, что учётные записи всех пользователей автоматически переведут в приложение Microsoft Teams, в котором также представлены видео, звонки, чаты, календарь и встречи.

Сервис для бесплатных звонков по сети Интернет Skype был запущен в 2003 году и сразу же произвёл фурор благодаря своему инновационному функционалу и возможности звонить по всему миру, не оплачивая при этом тарифы сотовой связи.

На пике популярности мессенджером пользовались два миллиарда человек. Однако после пандемии COVID-19 всё начало рушиться и Skype перестал догонять рынок, отдав предпочтение другим схожим сервисам.

В результате компанией Microsoft было принято решение о полном прекращении работы Skype.

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*запрещён в РФ
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