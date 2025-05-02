Россиянам объяснили, как мошенники наживаются на ​схеме «зарубежных карт» для «обхода» санкций через Telegram

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Мошенники активно предлагают россиянам создавать виртуальные карты через Telegram, якобы для оплаты зарубежных покупок и обхода санкционных ограничений. Для оформления таких карт пользователей просят предоставить личные данные, включая паспортные сведения, после чего выдают фальшивые реквизиты несуществующих счетов. Об этом сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
«Для оформления обычно требуется «минимальная» информация: имя, номер телефона, иногда паспортные данные — в зависимости от легенды мошенников», — пояснил депутат.По его словам, злоумышленники создают поддельные интерфейсы, имитирующие банковские приложения, где жертвы видят ложный баланс и транзакции. На деле средства либо не зачисляются, либо сразу переводятся мошенникам. Часто схемы направлены на получение реквизитов реальных карт под предлогом их «привязки» или «пополнения», что приводит к полному опустошению счетов.
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Немкин подчеркнул, что передача персональных данных, включая номера телефонов и паспорта, может обернуться оформлением кредитов на имя жертвы или регистрацией на нелегальных платформах. Участие в таких схемах, даже неосознанное, грозит уголовной ответственностью — особенно для молодежи, легко вовлекаемой в «серые» операции за вознаграждение.
Парламентарий призвал избегать сомнительных предложений и использовать только лицензированные платежные сервисы. Любой способ обхода государственных ограничений, по его мнению, должен вызывать подозрения, а заманчивые условия часто скрывают мошенничество.
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