Антитабачный закон затронет остановки общественного транспорта
С 1 сентября в России вступит в силу запрет на продажу сигарет и вейпов на остановках общественного транспорта. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Как считает парламентарий, мера позволит снизить риски, связанные с употреблением никотина, и защитить граждан от пассивного курения. Леонов подчеркнул, что остановки являются местом скопления людей, и запрет станет ещё одним шагом в борьбе с распространением табачной и никотиносодержащей продукции, в том числе среди молодёжи.
По словам депутата, в стране уже действуют аналогичные правила в ряде транспортных узлов. Ограничения распространяются на вокзалы (железнодорожные и автобусные), аэропорты, морские и речные порты, а также на станции метро.
Парламентарий обратил внимание на то, что наличие точек продажи табака на остановках повышает вероятность воздействия табачного дыма на окружающих. Особенно уязвимыми в этой ситуации оказываются дети, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями, для которых риск негативных последствий от пассивного курения наиболее высок.
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