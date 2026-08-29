Антитабачный закон затронет остановки общественного транспорта

29 августа 2026, 06:07

В России запретят продавать табак и вейпы на остановках транспорта

Фото: iStock/Trifonov_Evgeniy

С 1 сентября в России вступит в силу запрет на продажу сигарет и вейпов на остановках общественного транспорта. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.