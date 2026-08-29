Тюменцы не попали на концерт Басты и Гуфа в Москве и обвинили в этом авиакомпанию
Пассажиры из Тюмени выразили недовольство действиями авиакомпании «Победа». По их словам, перевозчик отменил рейс в Москву, не оповестив об этом клиентов, из‑за чего люди не смогли попасть на концерт Басты и Гуфа в «Лужниках».
Как пишет TourDom, свою историю пассажиры опубликовали в социальных сетях. Для посещения мероприятия им нужно было вылететь из аэропорта Рощино 28 августа в 05:30. Но, приехав в воздушную гавань, путешественники узнали, что рейс отменён. По утверждению пассажиров, они не получали никаких сообщений об изменении расписания.
Люди рассказали, что из‑за срыва поездки потеряли деньги за билеты на концерт, а вернуть средства через сервис «Яндекс» не получилось. Кроме того, найти более дешёвый способ добраться из Тюмени в Москву на троих оказалось невозможно — альтернативные варианты обходились примерно в 200 тысяч рублей.
При этом в авиакомпании «Победа» подтвердили, что информировали клиентов о корректировках расписания. Перевозчик уведомляет пассажиров об отмене или переносе рейсов по электронной почте, которая была указана при бронировании. Также в официальных мессенджерах компании размещались сообщения с просьбой проверять статус рейса.
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