Тюменцы не попали на концерт Басты и Гуфа в Москве и обвинили в этом авиакомпанию

29 августа 2026, 02:38

Жители Тюмени пропустили концерт Басты и Гуфа в Москве из-за отмены рейса

Фото: iStock/skyNext

Пассажиры из Тюмени выразили недовольство действиями авиакомпании «Победа». По их словам, перевозчик отменил рейс в Москву, не оповестив об этом клиентов, из‑за чего люди не смогли попасть на концерт Басты и Гуфа в «Лужниках».