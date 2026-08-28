«Выпадает лишь избранным»: В Татарстане победили гигантского «седого усача»

28 августа 2026, 21:57

В Челнах выловили 75-килограммового сома длиной в два метра

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Набережных Челнах местные рыбаки поймали гигантского сома, борьба с которым заняла почти полдня. Об этом сообщает издание «Челнинские известия» со ссылкой на очевидца событий Татьяну Исмагилову.





По словам женщины, её зять вместе с товарищами вступил в противостояние с рыбой в 11 утра и смог одержать победу только к 18 часам. На протяжении семи часов сом утягивал мужчин за собой по акватории Камы, однако рыбаки не сдавались и в итоге вынудили гиганта выдохнуться. Размеры трофея впечатляют: длина речного обитателя превысила два метра, а вес составил 75 килограммов.





«Поймать такого седого усача — невероятная удача, которая выпадает лишь избранным раз в жизни», — говорится в материале.