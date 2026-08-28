«Выпадает лишь избранным»: В Татарстане победили гигантского «седого усача»
В Челнах выловили 75-килограммового сома длиной в два метра
В Набережных Челнах местные рыбаки поймали гигантского сома, борьба с которым заняла почти полдня. Об этом сообщает издание «Челнинские известия» со ссылкой на очевидца событий Татьяну Исмагилову.
По словам женщины, её зять вместе с товарищами вступил в противостояние с рыбой в 11 утра и смог одержать победу только к 18 часам. На протяжении семи часов сом утягивал мужчин за собой по акватории Камы, однако рыбаки не сдавались и в итоге вынудили гиганта выдохнуться. Размеры трофея впечатляют: длина речного обитателя превысила два метра, а вес составил 75 килограммов.
«Поймать такого седого усача — невероятная удача, которая выпадает лишь избранным раз в жизни», — говорится в материале.Для челнинской команды случившееся стало серьёзным спортивным испытанием, потребовавшим колоссальных физических затрат. Исмагилова также рассказала, как распорядятся уловом: из мяса гигантского сома планируют приготовить шашлык и домашние котлеты.