Достижения.рф

Синоптик рассказала о погоде в Москве 1 сентября

Синоптик Позднякова: в Москве 1 сентября ожидается тёплая погода с дождём
Фото: iStock/Valery Bocman

Столбики термометров в Москве в День знаний поднимутся выше +20 градусов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.



По её словам, 1 сентября ожидается понижение атмосферного давления. Местами возможен небольшой кратковременный дождь.

Ночью температура в столице опустится до +12...+14 градусов. В дневное время суток воздух прогреется до +21...+23 градусов. На территории Московской области будет чуть прохладнее, но в целом ожидаются аналогичные показатели, заявила синоптик.

Ранее Позднякова рассказала, когда в столичный регион придут заморозки. Специалист утверждает, что это может случиться во второй декаде сентября.

Александр Огарёв

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