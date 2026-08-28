Синоптик рассказала о погоде в Москве 1 сентября
Столбики термометров в Москве в День знаний поднимутся выше +20 градусов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По её словам, 1 сентября ожидается понижение атмосферного давления. Местами возможен небольшой кратковременный дождь.
Ночью температура в столице опустится до +12...+14 градусов. В дневное время суток воздух прогреется до +21...+23 градусов. На территории Московской области будет чуть прохладнее, но в целом ожидаются аналогичные показатели, заявила синоптик.
Ранее Позднякова рассказала, когда в столичный регион придут заморозки. Специалист утверждает, что это может случиться во второй декаде сентября.
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