Антитеррористические учения проходят в подмосковных образовательных учреждениях

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
В образовательных учреждениях Подмосковья проходят антитеррористические учения. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Инновационная система личной безопасности «Пересвет» позволяет обеспечить сотрудниками образовательных организаций оперативную передачу информации о ЧС на территориях образовательных организаций.
В ходе тренировке порядок взаимодействия между администрацией школы, охраной и Росгвардией через систему «Пересвет» был высоко оценен.
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«В Орехово Зуево, Домодедово, Балашиха, Воскресенск проходит апробация данной системы, которая завершится в августе 2024. На базе Домодедовской школы № 8 совместно с представителями Минпросвещения России уже прошли учения, в ходе которых отрабатывались действия сотрудников и обучающихся при вооруженном нападении», — поделились в пресс-службе министерства.
В ходе тренировке порядок взаимодействия между администрацией школы, охраной и Росгвардией через систему «Пересвет» был высоко оценен.
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Мира Полтева