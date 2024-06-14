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Антитеррористические учения проходят в подмосковных образовательных учреждениях

14 июня 2024, 13:30
Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

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В образовательных учреждениях Подмосковья проходят антитеррористические учения. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Инновационная система личной безопасности «Пересвет» позволяет обеспечить сотрудниками образовательных организаций оперативную передачу информации о ЧС на территориях образовательных организаций.

«В Орехово Зуево, Домодедово, Балашиха, Воскресенск проходит апробация данной системы, которая завершится в августе 2024. На базе Домодедовской школы № 8 совместно с представителями Минпросвещения России уже прошли учения, в ходе которых отрабатывались действия сотрудников и обучающихся при вооруженном нападении», — поделились в пресс-службе министерства.



В ходе тренировке порядок взаимодействия между администрацией школы, охраной и Росгвардией через систему «Пересвет» был высоко оценен.

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В Подмосковье в этом году благоустроят около ста объектов
14 июня 2024, 13:46

Фото: пресс-служба правительства МО

Почти сто объектов планируется благоустроить на территории Московской области в текущем году, большинство из них станет доступно для посещения ещё до конца лета, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В текущем году планируем облагородить и создать 95 точек притяжения – это парки, скверы, лесопарки, площади, стелы. пешеходные зоны, набережные и веломаршруты. Сейчас ведутся работы на 52 из них», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он добавил, что с начала года в регионе открыли уже шесть благоустроенных объектов: это площадь Победы во Фрязине, Советская площадь в Дмитрове, бульвар Иерусалимского в Пущине, аллея Славы в Луховицах, Липовая роща в Красногорске и Центральный парк в Долгопрудном.

Всего в Московской области в этом году благоустроят 24 сквера, 23 вело маршрута, площади и пешеходные зоны, 14 парков, 12 лесопарков, 11 активных зон в парках, шесть набережных и пять стел. В летние месяцы будет открыто 66 объектов.

Благоустройство в Московской области проводится в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

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#благоустройство
#андрей воробьёв
#московская область
#подмосковье
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«Зеленоградский Чикатило» выходит на свободу: Возможно ли казнить жестокого убийцу
Адвокат Постанюк: Смертная казнь недопустима из-за возможности судебных ошибок
14 июня 2024, 13:24

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Маньяк Юрий Гриценко может вновь появиться на зеленоградских улицах после 22 лет за решеткой, 14 июня истекает его срок. Об этом пишет РИА Новости. Жертвами Гриценко стали пять женщин, а еще десять пострадали. Мужчина нападал на несчастных в парках, нанося удары по голове молотком сзади.
Юрий Гриценко уже выходил на волю спустя нескольких лет заключений, но годы тюрьмы не исправили его — он продолжал свои зверства.

Адвокат, следователь по особо тяжким преступлениям Владимир Постанюк в беседе с «Радио 1» сказал, что переживания людей по поводу освобождения опасного убийцы — абсолютно нормальная реакция, однако у суда нет оснований его продолжать держать в местах лишения свободы.

«Мы должны четко понимать: какое бы страшное и безумное преступление человек не совершил, он несет за него наказание то, которое определил для него суд, потому что мы живём в правовом государстве. Суд назначил длительный срок лишения свободы, этот человек отбыл наказание, и оснований его держать в местах лишения свободы нет никаких оснований», — сказал эксперт.

Однако следователь объяснил, что все люди, совершившие опасные преступления, находятся под надзором правоохранительных органов.
«У правоохранительных органов есть функция предупреждения о преступлении, контроль за людьми, склонными к противоправной деятельности. То есть люди, ранее совершавшие тяжкие преступления, должны находиться в поле внимания. Территориальные правоохранительные органы будут присматриваться к этому человеку, проводить беседы. Это необходимо для того, чтобы не допустить рецидива — повторного совершения преступления», — объяснил специалист.

По словам специалиста по особо тяжким преступлениям, бывают случаи, когда люди, совершившие зверства, раскаиваются и начинают новую жизнь.

Адвокат уверенно заявил, что смертная казнь в правовом государстве недопустима.

«Я считаю, что всегда существовала опасность судебной ошибки, смертная казнь не позволяет исправить этой судебной ошибки, а любой друг вид наказания позволяет. Например, до того, как поймали Чикатило, за эти преступления был казнен невиновный человек. У нас в уголовном кодексе есть наказание на пожизненное лишение свободы, и сказать, что более гуманно (лишение жизни одномоментно или лишений свободы навсегда) нельзя. Те санкции, которые есть на сегодняшний момент, позволяют выбрать суду как самое максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы, так и любое другое наказание», — сказал адвокат.

Владимир Постанюк отметил, что по сравнению с прошлыми годами, уровень уличной преступности заметно упал.

«Лет 30 назад выйти на улицу поздним вечером было небезопасно, а сейчас вы можете гулять в любое время дня и ночи. Уровень уличной преступности заметно упал. Это сделало государство, как бы мы не критиковали правоохранительные органы, это серьезный шаг», — сказал адвокат.

В завершении беседы следователь добавил, что спокойствие на улицах должно быть под тщательным контролем правоохранительных органов, которую нужно всегда держать в тонусе.

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#смертная казнь
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В Подмосковье назвали округа-лидеры по готовности к отопительному сезону
14 июня 2024, 13:20

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Активная подготовка многоквартирных домов к отопительному сезону ведётся в Московской области, о том, какие городские округа справляются с этой задачей с лучше других, сообщили в пресс-службе регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В топ-5 округов по подготовке жилых домов к отопительному сезону вошли Шаховская, Можайский, Краснознаменск, Бронницы и Мытищи», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что на сегодняшний день в Подмосковье паспорта готовности к запуску отопления получили 3 тысячи 870 многоквартирных домов. В полном объёме подготовка к отопительному сезону в регионе должна быть завершена к 15 сентября.

Перед подписанием паспорта готовности к отопительному сезону в доме проверяют систему центрального отопления, гидроизоляцию фундаментов, подвалов, чердаков и лестничных клеток, утепление трубопроводов и исправность гидрантов.

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#подмосковье
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В Подмосковье прошла конференция «Эффективная начальная школа»
14 июня 2024, 12:52

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В Подмосковье обсудили программу ускоренного обучения в начальной школе. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Научно-практическая конференция прошла в Корпоративном университете.

«Проект предлагает уникальную программу, позволяющую ученикам освоить курс начального образования всего за три года. Это достигается благодаря индивидуальному учебному плану и учету личных образовательных траекторий каждого ребенка. В рамках конференции участники поделились результатами своей работы и лучшими практиками», — объяснили в пресс-службе.

В мероприятии от Московской области принимали участие эксперты и представители школ. Особое внимание на конференции было уделено методам и приемам работы с учащимися и способам повышения их интереса к учебному процессу.

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#минобразования мо
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В Подмосковье зацвела краснокнижная кувшинка
14 июня 2024, 12:43

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Редкая кувшинка вида кубышка малая зацвела в водоёмах Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
«Кубышка малая относится к семейству кувшинковые и занесена в Красную книгу Московской области как вид, сокращающийся в численности», — пояснил глава Минэкологии области Тихон Фирсов.
Он добавил, что кубышка малая является своего рода показателем чистоты водоёма.

Эта кувшинка цветёт небольшими ярко-жёлтыми цветами, у неё овальные листья, лежащие на воде, и толстый стебель, возвышающийся над водной гладью. В последние 50 лет кубышка малая встречается только в семи округах Московской области — Клину, Истре, Шаховской, Щёлкове, Павловском Посаде, Пушкинском и Волоколамском.

Ареал распространения кубышки малой сокращается из-за изменения состава воды, а также из-за вытеснения другими растениями.

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#подмосковье
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Глава АИДТ Ветров предложил обязать школьников учиться плавать накануне лета
14 июня 2024, 12:36

Фото: iStock/Mariakray

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров заявил о необходимости обязать школьников учиться плавать перед летними каникулами.
Он объяснил такую инициативу безопасностью: по его словам, смертность детей на воде связана с недостаточным умением держаться на воде и непониманием практических правил плавания.

«Учитывая это, прошу оценить идею проведения обязательных практических занятий для школьников в преддверии летних каникул, посвящённых обучению плаванию, спасению утопающих и правилам поведения на воде», — приводит RT обращение Ветрова на имя министра просвещения России Сергея Кравцова.

До этого опрос сервиса OneTwoTrip показал, что большинство россиян (73,1%) планируют отправиться в путешествие всей семьёй. Как передают «Известия», семьи чаще всего выбирают спокойный отдых на пляже или у бассейна. При этом более половины опрошенных признались, что планируют свой отпуск заранее.

Ранее сообщалось, что единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма прошёл в Серпухове.

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#мероприятия
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Синоптик Цыганков объяснил непогоду в регионах России
14 июня 2024, 12:24

Фото: iStock/Iuliia Leonteva

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков отметил, что непогода, которая наблюдается в последнее время в ряде регионов России, вызвана контрастом температур.
«Контрасты температур большие, потому что в Сирии, в Турции очень жаркая погода: 35-36°С, а на юге Кавказа — 20°С, то есть это такой контраст температур на 15°С. И вот закручивает атмосферный фронт, типа циклончика, плюс гористая местность, вот оно крутит пока», — пояснил в беседе с RT Цыганков.

До этого Гидрометцентр России сообщил о том, что сегодня, 14 июня, в столице ожидается облачная с прояснениями погода, местами будут осадки.

«Облачно с прояснениями. По области местами кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит от 22 до 24°C тепла, по области от плюс 20 до плюс 25°C. Ветер северо-западный 6-11 м/c», – приводит АГН «Москва» сообщение Гидрометцентра.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила о том, что погода в Москве в ближайшие дни улучшится.

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#осадки
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Спасатели напомнили о мерах безопасности при катании на сап-бордах
14 июня 2024, 12:17

Фото: istockphoto / Happycity21

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили о важности соблюдения мер безопасности при катании на сап-бордах. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В России сап-серфинг активно набирает популярность среди молодежи.

«Перед катанием на сапах рекомендуется захватить с собой запасы питьевой воды, солнечные очки и крем, головной убор и сменный комплект одежды. Важно проверять исправность сап-борда перед каждым выходом на воду и строго соблюдать требования изготовителя в отношении грузоподъемности и пассажировместимости. При катании на доске необходимо быть предельно внимательными в местах регулярного прохождения маломерных судов, а также нельзя разрешать детям кататься без присмотра взрослых, тогда отдых на воде останется приятным и безопасным», — подчеркнул замначальника Андрей Федосов.

Также с собой в плавание стоит взять телефон в герметичном пакете или чехле, чтобы в случае непредвиденных ситуациях обратиться за помощью.

Важно, кататься на доске с веслом необходимо в спокойную безветренную погоду по ровной и гладкой поверхности озера или реки, а также при себе необходимо иметь средства индивидуального спасения.

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В Подмосковье снизилось число ДТП с погибшими и ранеными
14 июня 2024, 11:38

Фото: iStock/Iulianna Est

Общее количество дорожно-транспортных происшествий с ранеными и погибшими в Московской области с начала года составило около 1,2 тыс., это на пять процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Всего с начала года в Подмосковье зафиксировано 1256 ДТП с ранеными и погибшими. При этом число раненых снизилось на 7% по сравнению с прошлым годом, а число погибших стало меньше на 21%», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
При этом он подчеркнул, что значительно увеличилось количество детей, пострадавших в дорожных авариях. Общее число несовершеннолетних, получивших травмы в ДТП на дорогах Подмосковья в этом году на 24% больше, чем годом ранее. В числе этих ДТП происшествия с мотоциклами, велосипедами и на пешеходных переходах.

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