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Выпускник Ноздрачёв первым в Подмосковье набрал 300 баллов по трём предметам ЕГЭ

11 июня 2024, 19:31
Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО

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Выпускник гимназии №4 городского округа Лыткарино Александр Ноздрачёв первым в Подмосковье набрал максимальные 100 баллов на ЕГЭ по каждому из трёх предметов – химии, русскому языку и математике. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.
Александр – призёр Всероссийской олимпиады школьников по биологии, победитель региональной олимпиады по биологии и географии, призёр региональной олимпиады по информатике и математике. После школы планирует в Физтех-школу биологической и медицинской физики МФТИ.

Выпускника с успешной сдачей ЕГЭ поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.



По данным ведомства, в Подмосковье – 18 школьников, сдавших ЕГЭ по каждому из двух предметов на 100 баллов. Мультистобалльники получат по 100 тыс. рублей, а каждый учитель, подготовивший двух и более стобалльников – по 150 тыс. В пресс-службе добавили, что сейчас в регионе – 485 стобалльных результатов.

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В Красногорске построили заезд к Детскому клиническому центру им. Рошаля
11 июня 2024, 19:58

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Красногорске завершили устройство заезда к строящемуся Детскому клиническому центру имени Л.М. Рошаля. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Двухполосный подъезд протяжённостью 400 м построен в составе существующей дороги, соединяющей ул. Речную и столичный район Митино.
«В середине мая мы открыли движение по основному ходу. Сейчас укладывают асфальтовое покрытие на парковках, а до конца года установят накопительные резервуары, шумозащитные экраны, переустроят газопровод и проведут благоустройство», – рассказал о ходе работ зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик
Как сказали в ведомстве, подъезд обеспечит транспортную доступность будущего госпиталя как со стороны Москвы, так и со стороны области. Он примыкает к границе столицы в районе улиц Дубравной и Зенитчиков.
Фото: пресс-служба Минтранса МО

Ранее сообщалось, что больница станет головным центром детского здравоохранения в Подмосковье. Ежегодно по ОМС там смогут получать помощь более 15 тыс. детей из Московской области и других регионов. Приём в госпитале будут вести специалисты по 28 профилям.

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#подмосковье
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Названы лучшие продукты для улучшения потенции
11 июня 2024, 19:45

Фото: iStock/stefanamer

Мужчинам, желающим улучшить свое здоровье, рекомендуется включать в рацион определенные продукты, заявил в интервью Good Men Project уролог Питер Уайт.
Уайт подчеркнул, что одним из наиболее полезных продуктов для мужского здоровья являются устрицы, богатые цинком, который необходим для поддержания уровня тестостерона.

Также важными для потенции являются орехи, в частности миндаль и грецкие. Для улучшения потенции также полезен авокадо. Этот фрукт содержит мононенасыщенные жиры, способствующие поддержанию здоровья сердца и улучшению кровообращения. Кроме того, авокадо богато витамином Е, который влияет на уровень тестостерона и может улучшить качество спермы.

Уайт также отметил шпинат как полезный продукт для мужчин, так как он содержит магний, важный для здоровья мышц и нервов, а также регулирует уровень тестостерона.

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#интервью
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В Королёве в 2027 году откроют поликлинику на 1 тыс. посещений в смену
11 июня 2024, 19:09

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Королёве в будущем году откроют поликлинику после капремонта, а в начале 2027-го – новую поликлинику на 1 тыс. посещений в смену. Об этом стало известно в ходе поездки в город губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
Жители отметили, что очень ждут новую поликлинику на 1 тыс. посещений, в состав которой войдут взрослое и детское отделения, а также травмпункт на 100 посещений в сутки. Пациентов будут принимать терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, кардиологи, неврологи и офтальмологи.

В учреждении откроют Центр амбулаторной онкологической помощи с дневным стационаром на 10 коек, клинико-диагностическое отделение. 60% кадрового состава перейдёт в медучреждение из действующих поликлиник.
«На одной из встреч с губернатором в 2022 году врачи подняли вопрос о необходимости новой поликлиники. Андрей Юрьевич принял решение, что надо строить. В прошлом году она вошла в программу и уже в 2024-м началась реализация. Важный момент, что в поликлинике будет травмпункт на 100 посещений в смену. Это позволит разгрузить приёмное отделение больницы», – сказал главврач Королёвской больницы Эдуард Шпилянский.
Поликлинику оснастят самым передовым оборудованием, в том числе тяжёлым – это КТ, МРТ, рентген, флюорограф, маммограф. Дополнит взрослое отделение поликлиника на 250 посещений в смену, расположенная неподалёку, на ул. Циолковского. Там впервые за 70 лет идёт капремонт. Со следующего года в поликлинике будут обслуживать тех, кто не нуждается в углублённой диагностике.

В здании, износ которого составляет 65%, заменят инженерные сети, приведут в порядок кровлю, кабинеты, наладят умную маршрутизацию пациентов. Сейчас там идут демонтажные работы.

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#губернатор
#андрей воробьёв
#королёв
#поликлиника
#строители
#капремонт
#московская область
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Грибной сезон в Подмосковье: какие грибы собирать, где их найти и как не отравиться
В Подмосковье со стартом летнего грибного сезона напомнили правила тихой охоты
11 июня 2024, 18:55

Фото: Istockphoto / Nathalie Toure

В Московской области прошли тёплые дожди, и в лесах региона начался сезон летних грибов. Микологи и любители тихой охоты уверяют, что они уже выросли в лесах Подмосковья. Так, на опушках можно найти не только весенние и луговые опята, дождевики и майские грибы, но и подберёзовики, подосиновики, серно-жёлтые трутовики и лисички А в лесах рядом с Каширой уже собирают белые, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.
«Подмосковье традиционно богато представителями грибного царства. Многие привыкли считать, что грибы появляются только к концу лета – началу осени, однако такое мнение ошибочно. Одни виды могут произрастать зимой в период оттепелей, другие – весной, третьи – в начале лета», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Фото: Istockphoto / Wirestock

Где искать, а где не искать


В пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области отметили, что традиционно первыми начинают радовать грибников леса на юге, западе, юго-востоке и востоке области. Позже грибы появляются на севере и северо-западе региона. «Не собирайте грибы рядом с оживлёнными автомагистралями. В них накапливается много тяжелых металлов», — отметили в ведомстве.

В каких местах категорически нельзя собирать грибы, в беседе с «Радио 1» рассказал председатель организации «Общественная потребительская инициатива», зампред Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

«Нельзя собирать во всех местах, где есть факторы промышленного загрязнения — транспорт, различные производства, сельскохозяйственные объекты, связанные с животноводством, птицеводством, химической и нефтеперерабатывающей промышленностью. Любой этот фактор способен сделать грибы несъедобными», — сказал специалист.

Фото: Istockphoto / Leo Malsam

Какие грибы можно собирать


Чтобы не наделать глупостей, перед «тихой охотой» рекомендуется ознакомиться с редкими видами грибов, заглянув в Красную книгу Московской области и в справочник-определитель. При малейшем сомнении лучше не трогать гриб, чтобы не навредить ни себе, ни природе.

«Как говорится, не знаешь – не бери. Многие беды происходят из-за незнания и сильного желания. Тихая охота – интересное дело, но она должна быть безопасна как для жителей, так и для объектов природы. Распространённые виды грибов собирать можно, но нужно хорошо разбираться в том, что съедобно, а что нет. Редкие виды класть к себе в лукошко запрещено – за это можно получить штраф», – напомнил Тихон Фирсов.
А в Комлесхозе Подмосковья рекомендовали остерегаться грибов-двойников, копирующих известные съедобные грибы. Копии могут смертельно ядовиты.

Фото: Istockphoto /Snezhana Kudryavtseva

В подмосковных лесах заметили новые грибы
В подмосковных лесах заметили новые грибы

Правила обработки грибов


Все грибы нужно обрабатывать, но у каждого вида есть свои особенности и правила обработки, заявил «Радио 1» председатель организации «Общественная потребительская инициатива», зампред Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

«В зависимости от вида грибы могут требовать либо минимальной обработки, либо очень длительной. Это вымачивание в определённой воде с определённым содержанием соли, термическая обработка, замораживание. Все эти процедуры позволяют в некоторых случаях уменьшить риски отравления или исключить их», — сказал собеседник «Радио 1».
По словам Фирсова, с виду похожие друг на друга сморчки и строчки — совершенно разные по составу грибы. Первые не нуждаются в какой-либо специальной обработке, а для вторых она просто необходима. Дело в том, что строчки – условно-съедобные грибы и содержат гиромитрин — опасный токсин и канцероген. Перед употреблением в пищу они требуют предварительной обработки.

Подойдёт двойное отпаривание в кипящей воде с раствором пищевой соды (1 чайная ложка на 3 литра воды) не менее 15 минут, каждый раз с последующим поэтапным сливом жидкости. Причём всё это только подготовка грибов к дальнейшей термической обработке — жарке, тушению, запеканию. Лишь после этого их можно спокойно употреблять в пищу.

Фото: Istockphoto /brizmaker

Симптомы при отравлении грибами


Однако некоторым не слишком внимательным грибникам избежать отравления не удаётся. Тут важно знать симптомы как со стороны желудочно-кишечного тракта, так и со стороны сосудистой системы. Это боль в животе, головные боли, рвота, расстройство пищеварения и прочее.

«Всё зависит от возраста человека, веса и от наличия хронических заболеваний. Симптомы могут проявляться через несколько часов и даже через несколько десятков часов. Риски серьёзные. Поэтому при любых симптомах следует немедленно обратиться к врачу», — сказал Олег Павлов.

Фото: Istockphoto /kavunchik

Россиянам раскрыли, какие съедобные грибы опасны для здоровья
Россиянам раскрыли, какие съедобные грибы опасны для здоровья

Не заблудиться во время сбора грибов


При сборе грибов важно не заблудиться. Для этого нужно соблюдать простые правила.

«Перед выходом в лес надо посмотреть карту и изучить местность, чтобы знать, какие объекты и где расположены, а в лесу запоминать ориентиры и не заходить вглубь незнакомых лесных массивов. Не забудьте предупредить о своём походе близких и родных, взять с собой полностью заряженный телефон, воду и спички, а также одеться по погоде», — проинструктировали в Комлесхозе Московской области.
Кстати, по данным ведомства, в подмосковных лесах с начала года заблудились 45 человек.

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#тихон фирсов
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#московская область
#подмосковье
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Проклятия с Украины: Участник «Битвы экстрасенсов» раскрыл, откуда ждать беды
Экстрасенс Турчин: Обещающие вылечить от рака маги являются мошенниками
11 июня 2024, 18:34

Фото: iStock/undefined undefined

В России выявляется все больше и больше случае, когда злоумышленники, прикинувшись экстрасенсами и магами, обманывают людей и забирают у них последние деньги. Одним из последних нашумевших случаев стало разоблачение ведьмы из Подмосковья — Алены Полынь, которая совершала свои махинации 25 лет.
Участник «Битвы экстрасенсов», основатель глянцевого журнала о сверхъестественном и саморазвитии «TOP MAGIC» Никита Турчин в беседе с «Радио 1» сказал, что эзотерика во многих случаях работает в симбиозе с медициной, и объяснил, как проверить мага на реальность.

«Если экстрасенс говорит, что он вас вылечит от рака и других заболеваний, от него нужно бежать. Всегда есть проверенная медицина, к которой нужно прибегать, и только в симбиозе эзотерики с медициной можно вылечиться. Советую вам, если вы обращаетесь к экстрасенсу, прийти и ничего не рассказывать, пусть он сначала сам расскажет что-то про вас, про ваше прошлое, а вы уже сравните, попадает он в ваши факты жизни или нет. Можете взять фото какого-то своего друга или родственника, которого нет в соцсетях, чтобы про него рассказали, а вы опять же сравните», — объяснил участник «Битвы экстрасенсов».

Никита Турчин добавил, что из-за общей мировой обозлённости, не знаешь, где тебя поджидает опасность.

«Мы живем в таком мире обозленном. Я вижу, как со стороны Украины насылают проклятия, порчи, всякие гневные слова в комментариях пишут. И от этого становится жутко», — сказал собеседник.

Статуи сатаны и продажа частей тела: Раскрылось преступление ведьмы длиной в 25 лет
Статуи сатаны и продажа частей тела: Раскрылось преступление ведьмы длиной в 25 лет

По словам эзотерика, существуют конкретные признаки магических воздействий: постоянная череда неудач, длительная черная полоса, проблемы со здоровьем, отсутствие финансов, дома ломается техника друг за другом, резко появляются мелкие насекомые зимой (мухи, тараканы), резкая слабость, головокружение, хотя врачи говорят, что все в порядке.

Однако, много из вышеперечисленного, как сказал собеседник, является «игрой психосоматики».

«Понятно, что часть из этого — психосоматика. Обращаться или не обращаться к специалисту? Это большой вопрос. Если вы можете устранить это сами с помощью медицинских методов, то попробуйте так. Если вам это не удается, то стоит обратиться за консультацией к специалисту. Может, у вас не порча, там же есть разные классификации: крадник, отток энергии — это же все разное», — сказал Никита Турчин.

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#медицина
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#спасение
#опасность
#дома
#тела
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Подмосковные лесничие рассказали, как выжить в лесу во время грозы
11 июня 2024, 18:25

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Гроза, заставшая в лесу, опасна тем, что человек может пострадать от удара молнии. Для того, чтобы обезопасить себя, нужно следовать нескольким правилам. О них рассказали подмосковные лесничие, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Безопаснее всего в лесу во время грозы будет укрыться на участке, где растут низкорослые деревья. А вот прятаться от дождя и молний рядом с высокими деревьями крайне не рекомендуется, особенно если это сосны, дубы или тополя. А наиболее опасны одинокостоящие деревья», — говорится в сообщении.
Кроме того, во время грозы следует отключить мобильный телефон и другие гаджеты.

В Комлесхозе также рассказали, что во время грозы ни в коем случае нельзя купаться в открытых водоёмах и не рекомендуется пережидать непогоду на берегу. Лучше отойти от берега и спуститься с возвышения в низину. Если укрытия нет, нужно сесть на корточки в овраге, ложбине или другом углублении и обхватить ноги руками.

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#комитет лесного хозяйства мо
#гроза
#советы
#комлесхоз мо
#московская область
#подмосковье
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СК проверит высказывания актрисы Трояновой* о русских детях
11 июня 2024, 18:19

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился проверить антироссийские высказывания актрисы Яны Трояновой*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на в ведомство.
«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК России организовать по данному факту процессуальную проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка озвученным высказываниям», — заявили в ведомстве.
Ранее актриса и телеведущая Яна Троянова* заявила, что считает справедливыми призывы к уничтожению россиян, включая детей. По мнению Трояновой*, Родина предала её и тех, кем она гордится, то есть меньшинство. Она также обвинила Россию в своих проблемах с алкоголизмом. Проживающая во Франции Троянова* сказала, что до начала специальной военной операции России на Украине её устраивали условия жизни и заработок в стране.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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#актриса
#операции
#ск рф
#иноагент
#бастрыкин
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Адвокат Панфилов объяснил мошенническую схему туроператоров
11 июня 2024, 17:54

Фото: iStock/LanaStock

Адвокат Алексей Панфилов предупредил о том, что в туротрасли также орудует много мошенников, и надо быть крайне бдительным, чтобы не нарваться на злоумышленников.
«Туристу направляют информацию о бронировании отеля. Затем перед самим выездом ему сообщают, что бронь отменили из-за овербукинга. Туристу предлагают другой отель с крошечными номерами ужасного качества. На самом деле не было овербукинга, а агентство решило завладеть средствами, сэкономленными на отеле», — пояснил в беседе с «Известиями» Панфилов.

Он добавил, что для безопасности нужно всегда заключать договор с агентством, предварительно внимательно его изучив, а также собирать все чеки и документы.

А юрист Илья Русяев рассказал, что делать при ошибочном переводе средств. Специалист заявил, что в такой ситуации можно обратиться в банк, напрямую к получателю с просьбой вернуть деньги или в суд, если последний откажется добровольно возвращать полученное.

«Несмотря на кажущуюся простоту процедуры, вернуть свои деньги после ошибочного перевода бывает непросто. Банки охотно отменяют операции до зачисления средств, но крайне неохотно вмешиваются после. Да и суды, хоть и встают чаще на сторону добросовестных плательщиков, но требуют весомых доказательств ошибочности платежа», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Русяев.

Ранее Илья Русяев заявлял, что посетитель ресторана вправе не платить за блюда в том случае, если они были поданы в холодном или некачественном виде.

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#суд
#деньги
#банк
#юрист
#договор
#отель
#документы
#операции
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Петербургские ученые нашли в Сибири огромные залежи костей мамонтов
QSR: на берегах реки Берелех в Якутии обнаружены останки 156 шерстистых мамонтов
11 июня 2024, 17:45

Фото: iStock/Daniel_Escridge

На территории Якутии, вблизи реки Берелех, российские ученые из различных научных институтов обнаружили фрагменты останков мамонтов. Их исследование было опубликовано в журнале Quaternary Science Reviews (QSR).
В процессе изучения этой области были найдены останки, предположительно принадлежащие не менее чем 156 мамонтам. Также на месте обнаружены следы очагов и обработанные бивни мамонтов, включая один из них, который может быть использован в качестве метательного копья.

Согласно радиоуглеродному анализу останков мамонтов, животные присутствовали в этом регионе задолго до прихода человека, примерно 12,5 тысяч лет назад. Люди также проживали в этих местах в течение 600 лет после того, как массовое скопление костей мамонтов прекратилось около 11,8 тысяч лет назад.

Научные исследователи выдвинули четыре гипотезы, объясняющие массовое скопление костей: естественная гибель мамонтов, результат охоты людей, геологические процессы, или деятельность человека, вероятно, собиравшего слоновую кость для создания инструментов.

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#животные
#гибель
#люди
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