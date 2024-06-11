Выпускник Ноздрачёв первым в Подмосковье набрал 300 баллов по трём предметам ЕГЭ

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Выпускник гимназии №4 городского округа Лыткарино Александр Ноздрачёв первым в Подмосковье набрал максимальные 100 баллов на ЕГЭ по каждому из трёх предметов – химии, русскому языку и математике. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.
Александр – призёр Всероссийской олимпиады школьников по биологии, победитель региональной олимпиады по биологии и географии, призёр региональной олимпиады по информатике и математике. После школы планирует в Физтех-школу биологической и медицинской физики МФТИ.
Выпускника с успешной сдачей ЕГЭ поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
По данным ведомства, в Подмосковье – 18 школьников, сдавших ЕГЭ по каждому из двух предметов на 100 баллов. Мультистобалльники получат по 100 тыс. рублей, а каждый учитель, подготовивший двух и более стобалльников – по 150 тыс. В пресс-службе добавили, что сейчас в регионе – 485 стобалльных результатов.
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Выпускника с успешной сдачей ЕГЭ поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
По данным ведомства, в Подмосковье – 18 школьников, сдавших ЕГЭ по каждому из двух предметов на 100 баллов. Мультистобалльники получат по 100 тыс. рублей, а каждый учитель, подготовивший двух и более стобалльников – по 150 тыс. В пресс-службе добавили, что сейчас в регионе – 485 стобалльных результатов.
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Лора Луганская