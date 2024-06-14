В Подмосковье прошла конференция «Эффективная начальная школа»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
В Подмосковье обсудили программу ускоренного обучения в начальной школе. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Научно-практическая конференция прошла в Корпоративном университете.
В мероприятии от Московской области принимали участие эксперты и представители школ. Особое внимание на конференции было уделено методам и приемам работы с учащимися и способам повышения их интереса к учебному процессу.
Читайте также:
Более 16 тыс. подмосковных выпускников сдали ЕГЭ по биологии, истории и иностранным языкам
Выпускник Ноздрачёв первым в Подмосковье набрал 300 баллов по трём предметам ЕГЭ
В Подмосковье стартовал итоговый этап чемпионата по дисциплине «Кинология»
«Проект предлагает уникальную программу, позволяющую ученикам освоить курс начального образования всего за три года. Это достигается благодаря индивидуальному учебному плану и учету личных образовательных траекторий каждого ребенка. В рамках конференции участники поделились результатами своей работы и лучшими практиками», — объяснили в пресс-службе.
В мероприятии от Московской области принимали участие эксперты и представители школ. Особое внимание на конференции было уделено методам и приемам работы с учащимися и способам повышения их интереса к учебному процессу.
Читайте также:
Более 16 тыс. подмосковных выпускников сдали ЕГЭ по биологии, истории и иностранным языкам
Выпускник Ноздрачёв первым в Подмосковье набрал 300 баллов по трём предметам ЕГЭ
В Подмосковье стартовал итоговый этап чемпионата по дисциплине «Кинология»
Мира Полтева