Антитренды: Стилист перечислила образы, в которых не стоит встречать Новый год

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Главный зимний праздник все ближе, и россияне начинают продумывать свой новогодний наряд, ведь очень важно выглядеть стильно и ярко в праздничную ночь.
Персональный стилист, эксперт в области fashion-тенденций и истории моды Марина Герман в беседе с «Радио 1» не рекомендует встречать Новый год в старомодных образах и в том, что больше не найдет применения.
Она добавила, что встречать Новый год в костюме можно, однако здесь тоже есть свои нюансы.
Актуальными новогодними цветами Герман назвала золотой и цвет шоколадного мусса.
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«Например, какое-то прилегающее платье плохого качества, из тонкой ткани, с пайетками будет смотреться дешево и подчеркнет минусы фигуры. В будущем вы скорее всего его никуда не наденете. А плотная и качественная ткань будет выглядеть современно и подойдет для будущих вечеринок, свадеб, встреч с друзьями», — сообщила эксперт.
Она добавила, что встречать Новый год в костюме можно, однако здесь тоже есть свои нюансы.
«Жакет не должен быть рукавом три четверти, где пуговица будет закреплять рукав — это маркер неактуальных фасонов. Сейчас в моде жакеты полной длины и в полные рукава. Если выбираете атласную юбку, то она должна быть чуть длиннее миди, из плотного атласа, скроена по косой. Юбка ниже колена — это не современно», — поделилась стилист.
Актуальными новогодними цветами Герман назвала золотой и цвет шоколадного мусса.
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Анастасия Бондарева