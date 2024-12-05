Стилист перечислила зимние образы для офиса, сохраняющие тепло, красоту и комфорт

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Зимой выбрать идеальный образ для офиса непросто, потому что на первый план выходят тепло и комфорт, а дальше уже — мода, стиль и красота.
Стилист Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» заявила, что офисная зимняя одежда может быть не только теплой и комфортной, но и стильной.
Она предложила несколько вариантов для выхода в офис.
Также Анна Скороходова сказала, что сейчас в моде полупрозрачные ткани и кружево, которые можно носить с брючными костюмами. Однако, по ее словам, главное — чувствовать себя уверенно в одежде и не стесняться экспериментировать.
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«Номер один среди изделий — рубашка, потому что она помогает отрегулировать температуру тела, создать интересный образ, став при главным акцентом», — сказала эксперт.
Она предложила несколько вариантов для выхода в офис.
- Многослойность: например, джемпер или трикотажно-вязанное платье длины макси можно сочетать с рубашкой под низ. Всегда можно снять джемпер и остаться в рубашке, если в офисе жарко.
- Классика: рубашка с классическим жилетом + брюки прямого кроя с элегантным ремнем. Главное — сочетать необычные цвета (вкусный изумруд и теплый шоколад). Добавить деталь в виде простого шарфика, шейного украшения или массивного изделия. Для мужчин можно часы.
- Праздничный принт или рисунок: к этому нужно подобрать грамотный низ, чтобы смотрелось органично.
Также Анна Скороходова сказала, что сейчас в моде полупрозрачные ткани и кружево, которые можно носить с брючными костюмами. Однако, по ее словам, главное — чувствовать себя уверенно в одежде и не стесняться экспериментировать.
«Вы можете проанализировать, подходит это вам это или нет. Можно надеть металлическую юбку, а можно взять просто аксессуар в виде сумочки. Тренды — это классно, но надо ориентироваться на свои ощущения», — заключила эксперт.
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Анастасия Бондарева