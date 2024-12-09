Астролог назвала лучший наряд для встречи Нового года

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Для празднования Нового года стоит выбрать однотонные наряды сдержанных цветов в официально-деловом стиле. Об этом сообщила астролог Татьяна Ермолина. По ее словам, 31 декабря ожидается новолуние в Козероге под управлением Сатурна, который предпочитает классический, сдержанный стиль.
«Сатурн любит классику и сдержанность. И с ним, кстати, солидарна планета красоты Венера. <…> Лучше отдать предпочтение однотонным нарядам в цветах официально-делового стиля. Это может быть черный или белый, темно-красный или темно-сливовый, темно-синий или глубокий фиолетовый», — поделилась астролог в беседе с «Москвой 24».Тем временем стало известно, как правильно выбирать другой неотъемлемый элемент новогодних праздников — сладкие подарки для детей. Как сообщает «Вечерняя Москва», отличным вариантом станут шипящее драже, ореховые батончики, халва, шишки в шоколаде и фигурные марципаны.
Однако диетолог Виктория Безнебеева в комментарии для газеты подчеркнула, что сладости в больших количествах негативно влияют на детский ЖКТ, потому вручать конфеты из подарков следует дозированно. Также, по ее словам, перед открытием набора следует проверять срок годности и отсутствие белого налета на шоколаде.
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