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«Антициклон»: Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на выходных

Синоптик Шувалов: на выходных погода будет сухая, маловетреная и солнечная
18 октября 2024, 12:18
Фото: istockphoto/Elena Odareeva

Фото: istockphoto/Elena Odareeva

В Москве и области на смену дождям и мокрому снегу пришло солнце. Жители задаются вопросом: надолго ли это, и к чему быть готовыми?
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что прогноз на ближайшие дни достаточно благоприятный.

«Сейчас на Западе Европейской территории России устанавливается антициклон: погода сухая, маловетреная — приятная. По ночам ожидаются небольшие заморозки, в Подмосковье даже до -4 градусов может быть. Но дневная температура в субботу достигнет +7,+9 градусов и в воскресенье сможет повыситься даже до +10 градусов. Просто очень хорошая и спокойная погода — без всякого экстрима», — рассказал синоптик.



По его словам, на выходных и следующей неделе можно наслаждаться долгими прогулками в дневное время, потому что, несмотря на местами хмурое небо, будет светить солнце.

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#лето
Жителей Подмосковья предупредили о мошеннической схеме с посылками
18 октября 2024, 12:25

Фото: iStock/artoleshko

Новую схему мошенничества начали использовать злоумышленники для получения доступа к личным данным россиян: теперь они представляются сотрудниками «Почты России» и сообщают человеку, что ему пришла посылка из-за границы и нужно оплатить таможенный сбор, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Если человек, получивший такой звонок, говорит, что не ждёт никаких иностранных посылок, мошенники предлагают отказаться от неё и для оформления отказа назвать код из пришедшего на телефон СМС-сообщения», — рассказали специалисты ведомства.
На самом деле в ходе разговора злоумышленники пытаются проникнуть в аккаунт абонента на портале госуслуг и СМС содержит код подтверждения входа. Захваченный разговором человек может не обратить внимание на содержащееся в сообщении предупреждение и назвать нужные мошенникам цифры. Взломав таким образом чужой аккаунт, мошенники могут перевести себе деньги или взять кредит на имя абонента.

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#подмосковье
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Илон Маск отказался от делового ужина в Осло из-за его «дороговизны»
18 октября 2024, 12:20

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Американский предприниматель Илон Маск отказался приехать в Осло на ужин к гендиректору Norges Bank Investment Management, управляющему государственным пенсионным фондом Норвегии, Николаю Тангену, сославшись на дороговизну визита. Об этом сообщает портал E24.
Сначала Маск заинтересовался приглашением, однако позже заявил, что не сможет посетить ужин. Как сообщила директор по коммуникациям нефтяного фонда Марта Скаар, для Маска данный визит «будет сложным и дорогим».

Согласно информации источника, отношения между американским бизнесменом и Тангеном испортились еще летом текущего года. Норвежский фонд благосостояния, который является 8 крупнейшим акционером Tesla, в то время объявил, что проголосует против утверждения компенсационной выплаты Маску в размере 56 миллиардов долларов. Маску это не понравилось.

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В клинском посёлке Туркмен снесли аварийных жилой дом
18 октября 2024, 12:05

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Одноэтажный деревянный многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: округ Клин, посёлок Туркмен, улица Южная, 2а, признали аварийным и снесли, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом был построен в 1961 году, его общая площадь составляла около 135 квадратных метров. По результатам обследования постройка была признана аварийной. Жильцов оттуда расселили, после чего было принято решение ликвидировать здание», — говорится в сообщении.
Снос дома провели в сентябре текущего года. В настоявшее время здание демонтировано, территория освобождена от строительного мусора. На расчищенном земельном участке администрация округа планирует разбить газон.

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В Аникеевке начали укладку асфальта на подъездах к строящемуся путепроводу
18 октября 2024, 11:52

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Путепровод через железнодорожные пути Рижского направления строят в деревне Аникеевка городского округа Красногорск. В настоящее время рабочие приступили к укладке асфальта на подъездах к путепроводу, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В настоящее время ведутся работы по укладке асфальта со стороны Новорижского шоссе. Со стороны Волоколамского шоссе завершается монтаж металлоконструкций пролетного строения. Кроме того, ведутся дорожные работы и строительство ливневой канализации», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что сейчас общая строительная готовность путепровода составляет более 65%. Завершить работы и открыть движение по путепроводу планируется до конца текущего года.

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#путепровод
#красногорск
#минтранс мо
#строительство
#дороги
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Ушел из жизни экс-глава ФМС Константин Ромодановский
18 октября 2024, 11:37

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Ушел из жизни экс-глава Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
«Трагическое известие. Сегодня ночью скончался экс-глава Федеральной миграционной службы, бывший начальник ГУСБ МВД России генерал-полковник Константин Ромодановский. Не могу в это поверить. Только на прошлой неделе разговаривал с ним. Был полон сил и планов», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

По данным СМИ, причиной смерти стали последствия гепатита С. Кроме того, у Ромодановского была тяжёлая форма диабета. Его тело нашли утром в пятницу, 18 октября, в его доме в районе московского Серебряного Бора. 31 октября мужчине должно было исполниться 68 лет.

Ромодановский был директором ФМС с 2005 года. Этот пост до 2016 года до самого упразднения службы.

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#артист
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Открывается регистрация на IV Национальную премию «Дигория»
18 октября 2024, 11:13

Фото: iStock/scyther5

Экспертный институт социальных исследований открывает регистрацию на IV Национальную премию «Дигория» и VI Всероссийский Форум «Дигория».
VI Всероссийский Форум «Дигория» и IV Национальная премия «Дигория» состоятся в период с 25 ноября по 1 декабря 2024 года. Проведут их Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) совместно с Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Форум проводится в рамках пяти профильных направлений: «Медиа и коммуникации», «Политическая экспертиза», «Политическая аналитика», «Социальные и креативные технологии» и «Политическое образование и гражданское просвещение».

Зарегистрироваться участники могут на сайте автоматизированной информационной системы «Молодежь России» до 27 октября.

Основной целью IV Национальную премия «Дигория» является выявление и поощрение лучших молодых специалистов социально-гуманитарного профиля, ведущих свою деятельность в общественно-политической сфере. Вручается она по трем направлениям: «Политические исследования», «Политические технологии» и «Политические коммуникации.

Для участия в Премии необходимо подать заявку через регистрационную форму на официальном сайте VI Всероссийского Форума «Дигория».

Прием заявок проводится до 31 октября включительно. Лауреаты и победители Премии получат всестороннюю поддержку от ведущих экспертов в области социальных и политических наук, участие в специальных программах по трудоустройству, доступ к закрытым образовательным модулям, а также право участия в VI Всероссийском Форуме «Дигория» вне конкурсного отбора.

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В Клину создали ёлочные игрушки с изображением памятника детям Донбасса
18 октября 2024, 11:04

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Лимитированную серию расписанных вручную ёлочных игрушек, на которых изображён установленный в Донецке памятник детям Донбасса, выпустили на клинской фабрике «Ёлочка», эти игрушки глава городского округа Клин Алёна Сокольская передала жителям Донбасса, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Теперь этот образ не только отлит в граните — как символ силы и непобедимости нашего народа, вставшего на защиту жителей Донбасса, его детей, их права на самоопределение. Теперь этот образ запечатлён и на новогодней стеклянной игрушке, как напоминание о том, как хрупок мир и жизнь, как необходимо сохранить детей, их счастливое детство», — сказала Алёна Сокольская.
Эксклюзивный подарок доставят получателям известные жители ЛДНР: журналистка Майя Пирогова и автор идеи памятника детям Донбасса, директор некоммерческой организации «Мир детства» Дмитрий Мельников.

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#днр
#алёна сокольская
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В Реутове провели акцию по безопасности на железной дороге
18 октября 2024, 10:27

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

Рейд по безопасности провели на платформе и переходе на станции МЦД-4 Реутов на этой неделе, в акции участвовали представители администрации муниципалитета, сотрудники железнодорожных структур и волонтёры, сообщает пресс-служба администрации округа Реутов.
«В ходе рейда с пассажирами провели беседы о соблюдении правил безопасности на железнодорожных станциях и вблизи ж/д путей. Кроме того, людям раздавали информационные листовки», — говорится в сообщении.
В администрации отметили важность такой работы, так как железнодорожная инфраструктура является местом повышенной опасности. Нарушение правил поведения здесь может повлечь за собой тяжёлые травмы и летальный исход. Особенно важно объяснить недопустимость игр на железной дороге подрастающему поколению, подчеркнули власти округа.

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#реутов
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#безопасность
#рейд
#акция
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На образовательной платформе «Фоксфорд» проходит онлайн-олимпиада для школьников
18 октября 2024, 10:21

Фото: istockphoto / Aleksandra Nigmatulina

С 25 сентября по 10 ноября на образовательной платформе «Фоксфорд» проходит отборочный этап Всероссийской онлайн-олимпиады для учеников 1–11 классов по русскому языку, математике, информатике и английскому языку. Она включена в перечень интеллектуальных состязаний и соответствует задачам национального проекта «Образование», сообщает онлайн-школа «Фоксфорд».
Цель мероприятия — помочь каждому ребёнку развиваться и раскрыть свои таланты, а также помочь определиться с будущей профессией.

Задания олимпиады направлены на развитие функциональной грамотности. Участие в олимпиаде даёт возможность попасть в государственный реестр детей с выдающимися способностями.

Олимпиада состоит из двух этапов:

  • отборочный этап пройдёт онлайн с 25 сентября по 10 ноября на платформе «Фоксфорда» для учеников 1–11 классов и будет включать нестандартные задачи в олимпиадном формате, подходящие для учеников с разным уровнем подготовки;
  • заключительный этап пройдёт 14–15 декабря в Москве для победителей отборочного этапа из 9–11 классов.
Результаты отборочного этапа будут известны 20 ноября. Участники заключительного этапа получат грамоты и шанс выиграть смартфон или наушники.

Зарегистрироваться на олимпиаду можно до конца отборочного этапа по ссылке. Участие в олимпиаде абсолютно бесплатно.

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