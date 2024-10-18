«Антициклон»: Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на выходных

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В Москве и области на смену дождям и мокрому снегу пришло солнце. Жители задаются вопросом: надолго ли это, и к чему быть готовыми?
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что прогноз на ближайшие дни достаточно благоприятный.
По его словам, на выходных и следующей неделе можно наслаждаться долгими прогулками в дневное время, потому что, несмотря на местами хмурое небо, будет светить солнце.
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«Сейчас на Западе Европейской территории России устанавливается антициклон: погода сухая, маловетреная — приятная. По ночам ожидаются небольшие заморозки, в Подмосковье даже до -4 градусов может быть. Но дневная температура в субботу достигнет +7,+9 градусов и в воскресенье сможет повыситься даже до +10 градусов. Просто очень хорошая и спокойная погода — без всякого экстрима», — рассказал синоптик.
По его словам, на выходных и следующей неделе можно наслаждаться долгими прогулками в дневное время, потому что, несмотря на местами хмурое небо, будет светить солнце.
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Анастасия Бондарева