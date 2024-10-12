Синоптик Вильфанд: В Москве зимой будут морозы и гололедица

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Предстоящей зимой в Москве ожидается переменчивая погода. Часто будет наблюдаться гололедица, а также крепкие морозы до минус 25 градусов.
Об этом на пресс-конференции предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, особенно сильных морозов москвичам следует ожидать в январе и феврале. В целом же по России зима прогнозируется относительно мягкой по среднемесячным температурным показателям.
Синоптик также добавил, что первый осенний месяц в этом году был в Москве самым светлым за всю историю наблюдений. Солнце в сентябре светило 263 часа при средней норме 147 часов, пояснил он. Также подсчитано, что сентябрь стал третьим в истории среди самых сухих. Зафиксировано выпадение всего 11 миллиметров осадков, заключил Вильфанд.
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Александр Бойцов