Синоптик Позднякова назвала эту пятницу последним тёплым днём в Москве

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что эта пятница, 11 октября, является последним тёплым днём в Москве.
«На следующей неделе давление сохранится повышенным, погода облачная, с прояснениями, местами дождь. Не исключено, что 14 и 15 октября к дождю будут примешиваться отдельные мокрые снежинки. Температура воздуха 15 октября ночью будет 0-5°С и дневная температура 5-10°С. На градус-полтора ниже климатической нормы», — добавила в беседе с RT Позднякова.
А жителейц Кузбасса снова предупредили об очень сильном ветре, который будет достигать 21 м/с. Такая ситуация в регионе ожидается завтра, 12 октября.
«Берегите свою жизнь и жизнь своих близких!», — приводит «Сiбдепо» сообщение администрации Новокузнецка.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что ближайшее время погода жителей столицы и области вряд ли порадует.
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