На Москву надвигается Североатлантический циклон «Хельма», ожидается мокрый снег

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На следующей неделе на Москву обрушится Североатлантический циклон «Хельма», который принесёт с собой похолодание, дожди и мокрый снег. Об этом в своём Telegram-канале написал ведущий специалист погоды «Фобос» Михаил Леус.
Отмечается, что из-за этого циклона погода станет пасмурной и ветреной, будут идти дожди, сопровождаемые первым в этом сезоне мокрым снегом. Температура воздуха понизится до +3... +5 градусов, что является климатической нормой для первых дней ноября.
Леус подчеркнул, что 15 октября Москва попадёт под влияние задней части циклона, движущегося в северо-западном направлении. Погода будет облачной с порывистым ветром, температура воздуха не поднимется выше 8 градусов.
16 октября влияние «Хельмы» на погоду будет ослабевать, осадки будут носить локальный и кратковременный характер. Однако температура не поднимется, оставшись на том же уровне, что и во вторник.
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Леус подчеркнул, что 15 октября Москва попадёт под влияние задней части циклона, движущегося в северо-западном направлении. Погода будет облачной с порывистым ветром, температура воздуха не поднимется выше 8 градусов.
16 октября влияние «Хельмы» на погоду будет ослабевать, осадки будут носить локальный и кратковременный характер. Однако температура не поднимется, оставшись на том же уровне, что и во вторник.
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Анастасия Чинкова