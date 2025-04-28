«Без ноги и с осколком в голове»: Запашный рассказал, что пережила его семья в Великую Отечественную Войну

Эдгард Запашный (Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов)
Первые дни мая знаменуются большим праздником Великой Победы. События с 1941 по 1945 годы не обошли ни одну советскую семью. А мы в 21-м веке с гордостью вспоминаем подвиги наших дедов и благодарим за освобожденный от фашизма мир.
Народный артист, представитель известной цирковой династии Запашных в третьем поколении Эдгард Запашный в беседе с «Радио 1» рассказал свою семейную историю, связанную с Великой Отечественной Войной.
Он добавил, что военных рассказов очень много, потому что такие события не могли обойти ни одну семью.
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«У меня, как и у каждого советского ребёнка, естественно, родственники принимали участие в Великой Отечественной Войне. Мой дедушка Михаил Сергеевич Запашный воевал на Балтийском фронте. Мои родственники по маминой линии также воевали. Все воевали, все прошли. Мой папа в возрасте 13 лет записался в агитбригаду вместе со своим младшим братом Мстиславом Запашным. Они ездили по фронту, давали концерты вместе с другими артистами», — поделился Запашный.
Он добавил, что военных рассказов очень много, потому что такие события не могли обойти ни одну семью.
«Дедушка вернулся без ноги, часть ноги была ампутирована. Другой дедушка вернулся с осколком в голове. Все это не обошло нашу семью. Поэтому я очень искренне всех поздравляю с 80-летием Великой Победы», — завершил разговор собеседник.
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Анастасия Панченко