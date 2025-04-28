«Без ноги и с осколком в голове»: Запашный рассказал, что пережила его семья в Великую Отечественную Войну

Актриса театра и кино Елизавета Арзамасова показала повзрослевшую дочь от Ильи Авербуха. В отличие от многих российских знаменитостей, девушка не скрывает лиц своих детей. Более того, она с гордостью делится их достижениями при каждой возможности. Не так давно в телеграм-канале артистки появилось видео с подросшей Лией. На нем девочка смотрит на камеру и широко улыбается.