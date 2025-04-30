«Фактически погибал»: Актриса Тихонова рассказала о своей семье во время Великой Отечественной Войны

Алексей Кизенков и Анна Тихонова (Фото: Радио 1)
Начало мая знаменуется важной памятной датой — Днем Победы. В этот день в Москве ежегодно проходит парад, во многих городах проводятся концерты.
Советская и российская актриса, кинопродюсер Анна Тихонова в беседе с «Радио 1» заявила, что для ее семьи 9 мая — важный великий праздник.
Она добавила, что в кругу друзей отца были и блокадники Ленинграда, которые тоже делились своими тяжелыми историями.
Актриса упомянула также своего дедушку, который был политруком и поднимал дух солдат, летал на самолетах.
Читайте также:
«Без ноги и с осколком в голове»: Запашный рассказал, что пережила его семья в Великую Отечественную Войну
«Священный праздник»: Депутат Драпеко рассказала, как искала погибших на Великой Отечественной Войне родственников
Воробьёв поручил подготовиться к празднованию 9 Мая в каждом городе Подмосковья
«Моему отцу было 13 лет во время войны. Он стоял у станка, делал детали для фронта. После победы каждое 9 мая к нам приходили его друзья, и они вместе все это вспоминали. Эта память для меня очень ценна», — поделилась актриса.
Она добавила, что в кругу друзей отца были и блокадники Ленинграда, которые тоже делились своими тяжелыми историями.
«Папин друг-разведчик Александр Милованов, подполковник был участником Карибского кризиса. Легендарнейший человек, он рассказывал, как во время войны, еще мальчишкой, был в блокадном Ленинграде. Он фактически погибал, как вдруг набрёл на пустырь, который оказался задним двором шоколадной фабрики. И на земле валялись шоколадные стружки, он набросился на нее, а кто-то за шкирку его взял и наказал есть только понемногу. Я запомнила это историю», — рассказала Тихонова.
Актриса упомянула также своего дедушку, который был политруком и поднимал дух солдат, летал на самолетах.
«Мы очень горды за них», — сказала собеседница.
Читайте также:
«Без ноги и с осколком в голове»: Запашный рассказал, что пережила его семья в Великую Отечественную Войну
«Священный праздник»: Депутат Драпеко рассказала, как искала погибших на Великой Отечественной Войне родственников
Воробьёв поручил подготовиться к празднованию 9 Мая в каждом городе Подмосковья
Анастасия Панченко