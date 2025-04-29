«Священный праздник»: Депутат Драпеко рассказала, как искала погибших на Великой Отечественной Войне родственников

Елена Драпеко (Фото: Telegram/@elena_drapeko)
2025 год знаменуется большой памятной датой — 80-летием Победы советского народа над фашисткой Германией. Военные события 1941-1945 годов не обошли ни одну семью.
Заслуженная артистка РСФСР и первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с «Радио 1» заявила, что 9 мая — это священный праздник для всей страны и для ее семьи тоже.
Она добавила, что во всех российских семьях есть свои герои, с портретами которых люди выходят в бессмертный полк.
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«В моей семье 15 человек ушли на фронт, живыми вернулись трое. Вернулась тетя Шура, мой отец и его брат. К сожалению, погибли очень многие. Я вместе со своей семьей разыскивала могилы моих родственников много лет. И вот нашла старшего лейтенанта Николая Драпеко, он был артиллеристом, защищал блокадный Ленинград. Похоронен в братской могиле в поселке Синявино Ленинградской области. А второй мой двоюродный брат Владимир Драпеко брал штурмом остров Шумшу. Но его могилы мы не нашли, потому что в документах было написано, что тело предано морю», — поделилась депутат.
Она добавила, что во всех российских семьях есть свои герои, с портретами которых люди выходят в бессмертный полк.
«Мои дочка, внучка, племянница очень гордятся своими героями», — сказала Елена Драпеко.
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Анастасия Панченко