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Антон Вихровей 16 августа: что нужно делать, чтобы не спугнуть удачу и не остаться без денег

16 августа 2024, 00:00
Фото: iStock/Lyubov Demus

Фото: iStock/Lyubov Demus

16 августа верующие вспоминают Антония Римлянина — русского православного святого. В народе — Антон Вихровей, Малинник. В старину в этот день ждали появления вихрей и определяли, какой будет погода предстоящей зимой.
Об особенностях дня Антона Вихровея, истории праздника, народных приметах и традициях расскажет редакция «Радио 1».

Антон Вихровей в 2024 году — история праздника




Антоний родился в Риме в христианской семье. Осиротев, он раздал большую часть оставшегося ему богатства беднякам, а оставшееся сложил в бочку и бросил в море. После этого Антоний постригся в монахи. Он полностью отказался от всего мирского и посвятил себя служению Богу.

С историей появления монаха в Великом Новгороде связано несколько легенд. По одной из них, Антоний жил отшельником в приморских горах. В один из дней во время молитвы камень, на котором он молился, бурей унесло в море. Несколько дней он дрейфовал на нем, пока однажды, он чудесным образом оказался в древнерусском городе. Произошло это в день Рождества Богородицы.

После на том месте Антоний основал Рождественский собор (Антониев монастырь). Волны принесли к берегу и бочку, в которую были помещены богатства Антония. ЭНа эти средства монах пробрел землю и стал строить каменную церковь.

Фото: iStock/SimoneN

Что можно делать 16 августа 2024


Наши предки в этот день следили за скоростью и направлением ветра, чтобы узнать, какой будет зима. На Антона Вихровея ветер меняет направление и усиливается. С давних времен было принято «проветривать» вещи. Их выносили во двор и оставляли до вечера. Считалось, что после такого ритуала человека обойдут стороной болезни, а в дом придет достаток и благополучие.

Еще к середине августа в лесах поспевала малина. На Руси ее начинали собирать с Антонова дня. Поэтому другое название праздника — Малинник. Из ягод готовили пироги, напитки и заготавливали варенье.


Что нельзя делать 16 августа 2024


В день Антона Вихровея нельзя убираться и делать перестановку в доме, иначе можно спугнуть из дома удачу. В особенности нельзя вытирать пыль — это приведет к пустому кошельку.

Согласно народным поверьям, не рекомендуется браться за новые дела, поскольку они могли плохо закончиться. При этом лениться и отлынивать от работы также нельзя. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Фото: iStock/Choreograph

Ссора с родственниками в этот день грозит крупными неприятностями в дальнейшем. В этот праздник также не следует рассказывать хорошие сны, чтобы не спугнуть счастливые события, которые предвещал сон.

Приметы о погоде на 16 августа


Погода на Антона Вихровея обычно показывает, какой будет октябрь. Если 16 августа было дождливым, то вероятнее всего, осадки будут длиться еще долго.

Фото: iStock/Nastco

О ранних холодах свидетельствовала смена перьев у домашней птицы, а о теплой погоде — туман.

Именины 16 августа


16 августа именины отмечают: Антон, Вячеслав, Иван, Исаакий, Кузьма, Николай.

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Заложенный в 2013 году Кирилло-Мефодиевский храм в Балашихе будет достроен
15 августа 2024, 22:38

Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов проверил ход работ на площадке возведения Кирилло-Мефодиевского храма в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Вместе с главой городского округа Сергеем Юровым и епископом Балашихинским и Орехово-Зуевским Владыкой Николаем Брынцалов оценил темпы работы в микрорайоне Железнодорожный. По словам спикера регионального парламента, это долгожданный объект для жителей – закладной камень на месте строительства храма заложен ещё в 2013 году.
«В строительстве храма были задержки. Однако сейчас работы возобновились. Все решения, которые были утверждены, будут реализованы. Есть инвестор, заложены средства. Новый храм позволит нашим верующим жителям приходить сюда, посещать службы и приобщать к этому детей», – подчеркнул спикер.
Строители начинают работу не с нуля. За несколько лет, в том числе благодаря пожертвованиям прихожан, были возведены стены и перекрытия нижнего храма, железобетонная конструкция купольной части алтаря верхнего храма и колокольня.

Перед тем, как нынешний застройщик приступил к следующему этапу работ, провели обследование объекта на предмет несущей способности. Результаты экспертизы показали, что строительство можно продолжать.

Как рассказал в ходе встречи настоятель строящегося храма Алексий Рябиков, это будет классический пятикупольный собор. Храм сможет принимать до 500 человек. В нём также будет воскресная школа для детей и молодёжи.

Как подчеркнул Брынцалов, о завершении работ говорить пока рано, но храм обязательно станет украшением микрорайона Железнодорожный и всей Балашихи.

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Подмосковные школьники выиграли международные соревнований по робототехнике
15 августа 2024, 21:46

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Подмосковные школьники стали победителями международных соревнований по робототехнике FIRA RoboWorld Cup and Summit 2024, которые прошли в Бразилии. Россию представляли ученики Физтех-лицея имени П. Л. Капицы и участники кружка по гуманоидной робототехнике направления МехТех Технопарка Физтех-лицея, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«В рамках школьной лиги Humanoid Junior ученик Даниел Бабаев с роботом ROBOKIT A занял первое место, а Никита Комков с роботом ROBOKIT B – второе. Поздравляем ребят с заслуженной победой! Благодарим педагогов Азера Бабаева и Дмитрия Устинова», – отметили в ведомстве.
Соревнования включали такие дисциплины, как баскетбол, тройной прыжок, спринт, пенальти с препятствием и марафон. В них приняли участие команды Канады, Китая, Тайваня и России.

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#минобразования
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Воробьёв выразил соболезнования родным легендарной лётчицы Галины Брок-Бельцовой
15 августа 2024, 20:51

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил соболезнования родным и близким прославленной лётчицы Галины Павловны Брок-Бельцовой. Штурман пикирующего бомбардировщика Пе-2, последняя из «дневных фурий» скончалась сегодня на 100-м году жизни.
«Галина Павловна была невероятной женщиной, примером настоящей верности долгу и преданности Родине. До последних дней оставалась в строю, неся людям правду о Великой Отечественной войне. Просвещала и воспитывала подрастающее поколение, помогала нашим героям – участникам СВО и их семьям. Мы будем помнить её такой, какой она всегда была – умной и отважной, энергичной и обаятельной», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Ветеран Великой Отечественной войны, штурман 125-го авиаполка пикирующих бомбардировщиков была жительницей городского округа Щёлково.

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#московская область
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В Подмосковье решили создать Клуб молодых предпринимателей
15 августа 2024, 20:38

Фото: пресс-служба МИСК МО

В Доме правительства Московской области прошла встреча с молодыми предпринимателями. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья.
«В регионе существует мощное сообщество молодых предпринимателей. На встрече обсудили создание в регионе Клуба молодых предпринимателей при поддержке министерства, чтобы ребята могли обмениваться опытом, советоваться и вместе что-то создавать на благо Подмосковья», – говорится в сообщении.
В обсуждении участвовали представитель Росмолбизнеса в Московской области Егор Томин, его коллега из московского отделения Кирилл Казаков, общественный деятель, депутат и предприниматель Михаил Лисов, директор сети школ робототехники Дмитрий Мартынов, психолог и бизнесмен Николай Разыграев.

Также на встречу пришёл подполковник Владимир Горох – участник образовательной программы для бойцов СВО «Время героев». Его наставником на время учёбы стал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Сейчас Владимир проходит стажировку в министерстве, узнаёт, как устроена в регионе работа в сфере молодёжной политики.
«Важно находиться на постоянной связи, делиться новостями, наработками. Уверен, что создание нового сообщества даст толчок молодым предпринимателям для развития, поддержит их начинания», – отметил Горох.
Участники договорились встречаться регулярно и запланировали мероприятия до конца года.

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Врач Тен раскрыла, чем человек может быть опасен для домашних животных
Врач Тен: Человек может заразить питомца глистами
15 августа 2024, 19:49

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен предупредила о том, что домашние питомцы могут заразиться от человека глистами.
«Самым распространённым заболеванием у домашних животных, в том числе кошек, является глистная инвазия — паразиты. Они передаются фекально-оральным путем. Хозяева забывают, что они могут принести на обуви с улицы зиготы глистов, гельминтов, а они повсюду. Их носителями являются уличные животные, которые испражняются на улице», — пояснила в беседе с NEWS.ru Тен.

Она рекомендовала обрабатывать питомцев глистогонными средствами.

Ранее профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко заявлял, что мейн-куны, в отличие от других пород кошек, не имеют злокачественные группы крови.

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#животные
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#заболевания
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Психолог Дугенцова раскрыла, как грамотно подготовить ребёнка к учебному году
Психолог Дугенцова: Надо социализировать детей перед школой
15 августа 2024, 19:43

Фото: iStock/vlad_karavaev

Детский психолог Дарья Дугенцова рекомендовала социализировать детей перед началом учебного года для их лучшей адаптации в школе.
«Когда ребёнок целое лето был с бабушкой и дедушкой, не общался с детьми, то с середины августа надо это исправлять и выводить его на контакт со сверстниками. Ещё попробуйте начать готовить дома приблизительно то, что ваш ребенок будет есть в школе, чтобы не было резкой смены рациона», — добавила в беседе с NEWS.ru Дугенцова.

Ранее психолог, автор первой российской запатентованной методики развития эмоционального интеллекта детей Виктория Шиманская заявляла, что подростковые банды создаются из-за естественного желания подрастающих людей кооперироваться в группы.

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Около 200 человек примут участие во Всероссийском семинаре «Без срока давности»
15 августа 2024, 19:25

Фото: iStock / kasto80

В Нижегородской области с 19 по 22 октября пройдёт Всероссийский семинар «Без срока давности». Цель его проведения – вовлечение молодёжного сообщества в одноимённый федеральный проект, сообщили в пресс-службе организаторов.
Семинар направлен на популяризацию и внедрение методик реализации федерального проекта «Без срока давности» среди молодёжной аудитории с учетом профессиональной ориентации.
«Участниками семинара станут около 200 человек, обучающихся в средних специальных и высших учебных заведениях, которые реализуют образовательные программы профессионального образования и заинтересованы в продвижении федерального проекта «Без срока давности». В их числе – представители патриотических общественных объединений, молодые специалисты в сфере образования, науки, культуры и молодёжной политики, представители учреждений культуры, задействованные в проекте», – говорится в сообщении.
Зарегистрироваться на семинар можно будет с 9 августа по 16 сентября в Федеральной государственной автоматизированной информационной системе «Молодёжь России».

Подробную информации о семинаре и условиях участия можно найти на сайте ФГБУ «Роспатриотцентр» и ФГАИС «Молодежь России».

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#проект
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#нижний новгород
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Артамонов: жители Липецкой области получат единовременную выплату в 50 тыс. руб.
15 августа 2024, 19:04

Фото: istockphoto/blinow61

Единовременную выплату в 50 тысяч рублей получат жители Липецкой области, чьи дома пострадали при атаке дронов со стороны боевиков ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Игорь Артамонов.
«Вводим единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей для жителей региона, чьи дома пострадали в результате атак БПЛА со стороны ВСУ. Обращаю внимание, что речь не о компенсации восстановления поврежденных строений. С этим будем помогать отдельно, исходя из каждого конкретного случая», — сказано в сообщении.

Выплаты граждане смогут оформить в МФЦ. Отмечено, что будут учитываться случаи повреждений с начала июля текущего года. Помощь получат все, кто постоянно или временно прописан в пострадавшем домовладении. Среди перечня объектов также указаны теплицы, навесы, сараи, бани и гаражи.

Дроны боевиков ВСУ атаковали Липецкую область в ночь на 9 августа.

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#новости
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Россиянам предрекли рост доходов
Специалист Асадчая заявила о скором росте доходов россиян
15 августа 2024, 18:50

Фото: iStock/Vershinin

Директор Центра трудоустройства корпорации «Синергия» Ольга Асадчая заявила, что доходы россиян увеличатся на 3-5% в течение 2024-2025 годов из-за дефицита кадров.
«Увеличение доходов россиян отстаёт от роста инфляции на 10-15%, и опережает её, когда инфляция практически останавливается или переходит в состояние дефляции. На фоне растущего дефицита кадров многие предприятия рассматривают рост зарплаты как один из способов привлечения кандидатов», — пояснила в беседе с Газета.ру Асадчая.

По её словам, в этом году примерно 40% работодателей рассматривают возможность повышения зарплаты от 10 до 20%, а порядка 20% уже это сделали.

Ранее независимый HR-специалист Зулия Лоикова заявила, что наиболее удачным месяцем для поиска работы является август.

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