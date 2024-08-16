Антон Вихровей 16 августа: что нужно делать, чтобы не спугнуть удачу и не остаться без денег

Фото: iStock/Lyubov Demus
16 августа верующие вспоминают Антония Римлянина — русского православного святого. В народе — Антон Вихровей, Малинник. В старину в этот день ждали появления вихрей и определяли, какой будет погода предстоящей зимой.
Об особенностях дня Антона Вихровея, истории праздника, народных приметах и традициях расскажет редакция «Радио 1».
Антоний родился в Риме в христианской семье. Осиротев, он раздал большую часть оставшегося ему богатства беднякам, а оставшееся сложил в бочку и бросил в море. После этого Антоний постригся в монахи. Он полностью отказался от всего мирского и посвятил себя служению Богу.
С историей появления монаха в Великом Новгороде связано несколько легенд. По одной из них, Антоний жил отшельником в приморских горах. В один из дней во время молитвы камень, на котором он молился, бурей унесло в море. Несколько дней он дрейфовал на нем, пока однажды, он чудесным образом оказался в древнерусском городе. Произошло это в день Рождества Богородицы.
После на том месте Антоний основал Рождественский собор (Антониев монастырь). Волны принесли к берегу и бочку, в которую были помещены богатства Антония. ЭНа эти средства монах пробрел землю и стал строить каменную церковь.
Наши предки в этот день следили за скоростью и направлением ветра, чтобы узнать, какой будет зима. На Антона Вихровея ветер меняет направление и усиливается. С давних времен было принято «проветривать» вещи. Их выносили во двор и оставляли до вечера. Считалось, что после такого ритуала человека обойдут стороной болезни, а в дом придет достаток и благополучие.
Еще к середине августа в лесах поспевала малина. На Руси ее начинали собирать с Антонова дня. Поэтому другое название праздника — Малинник. Из ягод готовили пироги, напитки и заготавливали варенье.
В день Антона Вихровея нельзя убираться и делать перестановку в доме, иначе можно спугнуть из дома удачу. В особенности нельзя вытирать пыль — это приведет к пустому кошельку.
Согласно народным поверьям, не рекомендуется браться за новые дела, поскольку они могли плохо закончиться. При этом лениться и отлынивать от работы также нельзя. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Ссора с родственниками в этот день грозит крупными неприятностями в дальнейшем. В этот праздник также не следует рассказывать хорошие сны, чтобы не спугнуть счастливые события, которые предвещал сон.
Погода на Антона Вихровея обычно показывает, какой будет октябрь. Если 16 августа было дождливым, то вероятнее всего, осадки будут длиться еще долго.
О ранних холодах свидетельствовала смена перьев у домашней птицы, а о теплой погоде — туман.
16 августа именины отмечают: Антон, Вячеслав, Иван, Исаакий, Кузьма, Николай.
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Антон Вихровей в 2024 году — история праздника
Антоний родился в Риме в христианской семье. Осиротев, он раздал большую часть оставшегося ему богатства беднякам, а оставшееся сложил в бочку и бросил в море. После этого Антоний постригся в монахи. Он полностью отказался от всего мирского и посвятил себя служению Богу.
С историей появления монаха в Великом Новгороде связано несколько легенд. По одной из них, Антоний жил отшельником в приморских горах. В один из дней во время молитвы камень, на котором он молился, бурей унесло в море. Несколько дней он дрейфовал на нем, пока однажды, он чудесным образом оказался в древнерусском городе. Произошло это в день Рождества Богородицы.
После на том месте Антоний основал Рождественский собор (Антониев монастырь). Волны принесли к берегу и бочку, в которую были помещены богатства Антония. ЭНа эти средства монах пробрел землю и стал строить каменную церковь.
Фото: iStock/SimoneN
Что можно делать 16 августа 2024
Наши предки в этот день следили за скоростью и направлением ветра, чтобы узнать, какой будет зима. На Антона Вихровея ветер меняет направление и усиливается. С давних времен было принято «проветривать» вещи. Их выносили во двор и оставляли до вечера. Считалось, что после такого ритуала человека обойдут стороной болезни, а в дом придет достаток и благополучие.
Еще к середине августа в лесах поспевала малина. На Руси ее начинали собирать с Антонова дня. Поэтому другое название праздника — Малинник. Из ягод готовили пироги, напитки и заготавливали варенье.
Что нельзя делать 16 августа 2024
В день Антона Вихровея нельзя убираться и делать перестановку в доме, иначе можно спугнуть из дома удачу. В особенности нельзя вытирать пыль — это приведет к пустому кошельку.
Согласно народным поверьям, не рекомендуется браться за новые дела, поскольку они могли плохо закончиться. При этом лениться и отлынивать от работы также нельзя. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Фото: iStock/Choreograph
Ссора с родственниками в этот день грозит крупными неприятностями в дальнейшем. В этот праздник также не следует рассказывать хорошие сны, чтобы не спугнуть счастливые события, которые предвещал сон.
Приметы о погоде на 16 августа
Погода на Антона Вихровея обычно показывает, какой будет октябрь. Если 16 августа было дождливым, то вероятнее всего, осадки будут длиться еще долго.
Фото: iStock/Nastco
О ранних холодах свидетельствовала смена перьев у домашней птицы, а о теплой погоде — туман.
Именины 16 августа
16 августа именины отмечают: Антон, Вячеслав, Иван, Исаакий, Кузьма, Николай.
Читайте также:
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Екатерина Коршунова